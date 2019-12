Wann darf eigentlich die Nebelschlussleuchte an?

Für einen voll besetzten Gastraum im Probstzellaer Wirtshaus „Stapel“ sorgte Fahrlehrer Ulrich Francke diesen Donnerstagabend. Auf Einladung des VdK-Ortsverbands Probstzella/Umgebung referierte der Unterwellenborner Fachmann über richtiges Verhalten in verschiedenen Straßenverkehrssituationen. Rund 50 vorwiegend ältere und zumeist männliche Auto- und Motorradfahrer waren der Einladung zu der kostenfreien Veranstaltung gefolgt. „Ich bin zum dritten Mal in Probstzella, mache es unentgeltlich und gerne, wobei ich die Themen so variiere, dass auch Wiederholungsbesucher noch Neues erfahren können“, so Francke. Bereits vor der Wende Fahrlehrer gewesen, ist er seit 1992 mit eigener Fahrschule selbstständig.

Passend zur Jahreszeit wendete er sich zunächst dem Thema Reifen zu und was die verschiedenen Symbole und Kennzeichnung auf seiner Flanke aussagen. Dass sich Sommer- und Winterreifen durch ihre Gummimischung unterscheiden - Winterpneus sind weicher - war den Teilnehmern bekannt. Auch, welche Möglichkeiten der Profilkontrolle sie haben. „Zollstock, Lineal, und die Markierungen am Reifen selbst“, erklärte Francke. Rechtliche Konsequenzen drohten jedoch nur, wenn der Verzicht auf Winterreifen auch wirklich zum Unfall oder Verkehrsbehinderung führt. „Leisten Sie sich bitte nicht die allerbilligsten aus China“, riet er seinem Publikum. „Den Reifendruck findet ihr im Tankdeckel, der Betriebsanleitung und meistens auch im Türholm“. Doch was ist bei Schneeketten zu beachten? „Immer auf die Antriebsachse. Und nehmt Euch die Zeit, das Aufziehen in Ruhe und vor der Urlaubsreise zu üben“. Gleiches empfiehlt er auch bei scheinbar banalen Dingen wie dem Warndreieck. „Im Un-Falle, auch wenn es nur ein leichter war, steht man immer unter Stress“. Entgegen einer verbreiteten Meinung müssten nicht unbedingt vier identische Reifen aufgezogen werden, „aber pro Achse sollten sie schon jeweils gleich sein“.

Mit Nebelschlussleuchte maximal 50 fahren

Was zu tun ist, wenn es doch kracht, war dann auch ein weiterer Punkt. Man solle sich auf keinen Fall zu irgendeinem Schuldeingeständnis nötigen lassen und nicht vorschnell etwas unterschreiben. Um sich nicht der Unfallflucht schuldig zu machen: „Persönliche Daten dem Unfallgegner hinterlassen und diese unbedingt auch bei der Polizei hinterlegen. Nur so seid ihr auf der sicheren Seite“. Bezüglich Unfallbeteiligten hatte Ulrich Francke auch einen ungewöhnlich anmutenden Tipp parat. Man solle versuchen, seinen Konterpart zu fotografieren. „Das muss der ja nicht mitkriegen. Aber wenn es vor Gericht geht, kann Euch das vielleicht helfen“. Eine volle Stunde zu warten sei nicht erforderlich, dergleichen die Polizei bei nur geringen Schäden zu rufen. „Ich kam einmal zu einem Unfall mit einem sichtlich Verletzten und er hat mich weitergewunken, sogar angegangen“, berichtete ein Teilnehmer. „Wie verhalte ich mich?“ Francke: „Wenn er allein ist, würde ich immer bleiben. Die Person könnte unter Schock stehen.“

Stichwort Nebelschlussleuchte: „Wann darf ich sie anmachen“, fragte Franke. Bei Sichtweiten unter 50 Metern!“ kam es unisono. Das war bekannt. „Ja, aber wann ganz genau?“, hakte Francke nach. Des Rätsels Lösung: „Tatsächlich nur bei Nebel! Im tiefsten Schneegestöber mag es vielleicht auch sinnvoll erscheinen - aber der Gesetzgeber erlaubt es nur bei Nebel“. Und dann gilt immer Tempolimit 50.

In Sachen Wintereinbruch gab Ulrich Francke mit auf den Weg, dass man „mehr als nur eine Panzerschießscharte frei fegen sollte, wenn man morgens losfährt“.