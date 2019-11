Warum die alte Gorndorfer Turnhalle abreißen?

In der kalten Witterung drängt es die Außensportarten in die Turnhallen. Dort kann es jedoch schnell recht eng werden, der Platz wird knapp. Oliver Grau, Saalfelder Stadtrat (Die Jungen) und Vorstand des 1. SSV Saalfeld, spricht von einem „Kapazitätsstau“. Daher regt er an, in das zu erarbeitende Stadtentwicklungskonzept „Saalfeld 2035“ die Schaffung neuer Sporträume aufzunehmen.

Denn es ist Grau zufolge nicht allein der nahende Winter, der den Indoor-Sport zur Drängelei werden lässt. Immer mehr ältere Menschen über 40 Jahre treiben Sport - aus Sicht Graus eine hoch begrüßenswerte Entwicklung. Leistungssport betreiben beim 1. SSV Saalfeld und seinen 1400 Mitgliedern höchstens „eine Hand voll“, sagt Grau. In einem Positionspapier zu seinem Vorstoß schreibt Grau: „Neben klassischen Turnhallen mit Ballprellwänden, Toren, Basketballkörben usw. steigt der Bedarf an so genannten Gymnastikräumen für Gymnastik, Yoga, Aerobic, Tanzen, Rehasport, Seniorensport, Kindersport.“ Übungsleiter übernehmen die Aufsichtspflicht Grau stellt sich eine engere Kooperation der Sportvereine mit der Stadt und dem Landratsamt vor, um am Nachmittag oder am Abend beispielsweise nicht genutzte Schulräume für den Breitensport zu erschließen. So könne er sich gut vorstellen, dass in der Mensa des Erasmus-Reinold-Gymnasiums am Abend beispielsweise Senioren-Gymnastik stattfindet. Ausgebildete und gut qualifizierte Übungsleiter könnten die Stadt- oder Kreisverwaltung bei der „Aufsichtspflicht“ entlasten. Und auch diesen Vorschlag macht der SSV-Vorstand: Die alte Turnhalle des Erasmus-Reinold-Gymnasiums könnte erhalten und weiter für die Zwecke des Breitensports genutzt werden. Nach der Fertigstellung der neuen Zweifelder-Halle ist die 1978 errichtete DDR-Halle eigentlich für den Abriss vorgesehen. Dazu Grau vor Ort: „Bis vor Kurzem war hier noch Schulbetrieb drin. Daher kann die Halle noch nicht so schlecht sein.“ Kleine Reparaturen und Modernisierungen könnten von den Vereinsmitglieder geleistet werden.