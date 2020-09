Warum ein Rudolstädter Anwalt mit 40 sein Leben änderte

Thomas Schauseil ist Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Rudolstadt. Am 19. August feiert der in Bad Blankenburg Geborene seinen 60. Geburtstag.

Wie feiert man seinen 60. Geburtstag in Zeiten von Corona? Thomas Schauseil hat eine einfache Antwort. Gar nicht, vorerst. An seinem großen Tag am Sonnabend wird er irgendwo unterwegs sein. Am 19. September beginnt der Segeltörn mit Freunden in Griechenland. Eine Feier mit Familie und Freunden soll es im nächsten Jahr geben. Vielleicht.