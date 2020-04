Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was geschah im Gorndorfer Treff?

Beredtes Schweigen und manche Schwierigkeiten mit dem Erinnerungsvermögen, so könnten zwei Phänomene des Verhandlungsauftakts gegen den Saalfelder Mirko P.* gestern am Schöffengericht Rudolstadt lauten.

P. ist 23 Jahre alt, gilt als wichtiger Akteur der rechtsextremen Szene im Landkreis und ist angeklagt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und weiterer Straftaten. 15 Punkte umfasst die Schrift von Staatsanwalt Arnd Knoblauch.

Schwerpunkt zum Auftakt ist zunächst der Überfall einer Gruppe mutmaßlicher Fans des 1. FC Rot-Weiß Erfurt auf feiernde FC-Carl-Zeiss-Jena-Anhänger am 22. Februar 2019 in der Bowling-Kneipe „Gorndorfer Treff“. Daran will P. – ledig und vor seiner aktuellen Untersuchungshaft selbst in Gorndorf ansässig – entgegen der Anklage aber nicht beteiligt gewesen sein, er habe erst später davon erfahren. Das lässt er über seine Verteidiger mitteilen, die überhaupt wesentlich für ihn sprechen. Auf die Fragen des vorsitzenden Richters Andreas Spahn reagiert P. knapp. Die Situation ist für ihn nicht neu, er stand schon mehrfach vorm Jugendgericht.

Richter Spahn: „Manche Ereignisse vergisst man doch nicht so leicht!“

Seiner Behauptung, nicht dabei gewesen zu sein, hält Spahn ein Internet-Chatprotokoll entgegen. Darin hatte er sich mit einem Bekannten über Schmerzen an verschiedenen Körperstellen ausgetauscht, womöglich infolge des Überfalls. Zum Ende hieß es da „Könnte ich jeden Tag machen“ und vonseiten P’s: „Wieder ein Leben zerstört“. Das Gespräch beziehe sich aber nicht auf das Ereignis, sondern nehme Bezug auf das Kickboxtraining der beiden, bei dem es oft hart zugehe und Verletzungen nicht ungewöhnlich seien.

Zentrale Frage der zweieinhalbstündigen Verhandlung in Saal 3 war auch: Was genau ist an jenem Februarfreitag in Gorndorf passiert? So war etwa die ungefähre Angriffsdauer Gegenstand der Zeugenbefragungen. Die Angaben reichten von einer halben, maximal ganzen Minute, bis zu „höchstens zehn Minuten“. Auch über die genaue Anzahl und Kleidung der Angreifer gehen die bruchstückhaften Erinnerungen der sechs Zeugen auseinander. „Man könnte ja annehmen, in Saalfeld passiert es quasi wöchentlich, dass man als Fußballfan von der Gegenseite verkloppt wird“, kommentierte Spahn die Gedächtnisprobleme lakonisch. „Es gibt doch Ereignisse im Leben, die man nicht so leicht vergisst!“ Er habe „Luft an die ganze Sache gelassen“, entgegnete Zeuge Jens F*. Auch andere beriefen sich auf die verstrichene Zeit seit dem Vorfall und den psychischen Ausnahmezustand. „Ich hatte in dem Moment mit mir zu tun“, äußerte ein weiterer Geschädigter.

Ihre Verletzungen reichen von Hämatomen am Auge über Beulen am Kopf und Kratzern im Gesicht, die für eine nachhaltige Erinnerung an den unseligen Abend und teils Behandlungen im Spital führten. Eine 17-Jährige berichtet von Schlägen gegen die Schulter. „Die Faust war aber wohl in einem Handschuh“. Andere berichten zudem von Tritten gegen Kopf und Rumpf; die Truppe soll Sturmhauben getragen haben. Geständig ist P. in einem anderen Vorfall: Der Angeklagte gibt zu, Zeuge O. zwei Monate später, am 22. April vergangenen Jahres, am Rudolstädter Bahnhof verprügelt zu haben. Einige Tage zuvor soll er Mirko P. telefonisch angedroht haben, „ihm mit einer Axt den Schädel zu spalten“. An diese Äußerung konnte sich O. nach eigener Aussage wegen Alkoholkonsums in der Johannisklause nicht mehr erinnern. Ansonsten muss sich Mirko P. - neben anderem - wegen leichten Körperverletzungen und dem Besitz von Pyrotechnik ohne Prüfzeichen verantworten. Auch das Besprühen eines Verteilerkastens mit rechtsextremen Motiven wird ihm zur Last gelegt. Nächster Verhandlungstag ist der 18. Mai.

*alle Namen geändert