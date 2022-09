Website des Kirchenkreises geht zum Erntedankfest online

Rudolstadt. Nach ausführlicher Überarbeitung wird die neue Website am 1. Oktober veröffentlicht.

Die Website des Kirchenkreises Rudolstadt-Saalfeld wurde vollständig überarbeitet, die Inhalte neu strukturiert und benutzerfreundlich aufbereitet. Das teilte Superintendent Michael Wegner mit.

„Wir wollen mehr Menschen und vor allem jüngere Leute ansprechen“, sagte der Superintendent. „Nach neun Jahren war es Zeit, die Seite entsprechend aktueller Erfordernisse weiterzuentwickeln.“

Die neue Website hat eine ausgewogene Struktur bekommen und ist mit vielen Bildern ansprechender und interessanter gestaltet. Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren sind einfach zu finden.

Ebenfalls sind alle musikalischen Angebote des Kirchenkreises jetzt online abgebildet. Dazu gehören alle Chöre, Posaunenchöre, Einzelunterricht und Projekte. Auch die Kontakte der Chorleiterinnen und Chorleiter stehen im Internet.

Weiterhin erfahren die Nutzerinnen und Nutzer auf direktem Wege alles Wichtige über Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Bestattung oder Kirchenbeitritt.

Es gibt vielfältige Angebote für Menschen, die sich gern ehrenamtlich engagieren möchten oder zur Seelsorge. Aufgeführt sind auch Einrichtungen der Diakonie wie zum Beispiel die soziale Beratung, Kindergärten, Seniorentagesstätten oder Altenheime, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis stehen.

Neben diesen Serviceinformationen informiert die Seite über die Gottesdienstzeiten in den Gemeinden und Veranstaltungen sowie über die Struktur und die Gremien des Kirchenkreises. Die Gemeindebriefe können direkt heruntergeladen und gelesen werden. „Ich freue mich sehr über die neue Website“, sagt Michael Wegner. „Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Wir befinden uns in einem Kommunikationsprozess. Die Website wächst und wird in den nächsten Monaten weiter vervollständigt werden.“ red

Die Website geht zum Erntedankfest am 1. Oktober an den Start und wird dann für alle Interessierten unter der bekannten Internetadresse www.kirchenkreis-rudolstadt-saalfeld.de sichtbar sein.