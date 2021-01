Weihnachtsbäume fürs Osterfeuer in Bad Blankenburg

Von Dominique Lattich



Bad Blankenburg. Weihnachtsbaumverbrennen mit einem Glühwein, Weihnachtsbaumweitwurf mit kleinen Preisen: all das ist in diesem Jahr durch die Verordnungen nicht möglich. Dennoch muss der ausgediente Weihnachtsbaum früher oder später aus der guten Stube. Aber wohin?

Nach wie vor ist es möglich Grünschnitt beim Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) abzugeben. Neben Laub-, Ast- und Baumschnitt mit einem maximalen Durchmesser von 20 Zentimetern, auch Grasschnitt und Weihnachtsbäume, können kostenfrei abgegeben werden.

In Saalfeld wird auf Nachfrage an den Zaso verwiesen. Auch die Rudolstädter Pressestelle der Stadtverwaltung erklärt, dass man pandemiebedingt von einer zentralen Sammelstelle der Stadt absehe. „Die Bäume können wie Grünschnitt an den Grünabfallannahmestellen Catharinau und Remda abgegeben werden.“

Bad Blankenburg geht einen anderen Weg und schaut optimistisch nach vorn. Wie Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) erklärt, können Weihnachtsbäume am Freibadtor abgegeben werden. Einige liegen bereits auf dem Gelände. Der Hintergrund zielt auf das nächste Fest: „Geplant ist, dass der Freibadverein und der Feuerwehrverein dort mit den Bäumen ein Osterfeuer veranstalten, sofern es dann wieder möglich ist.“

Bereits im vergangenen Jahr habe man es dort so gehandhabt. Dem ging eine Aktion der Wohnungsbaugesellschaft Bad Blankenburg (WBG) GmbH voran. „Vorher hat die WBG das Weihnachtsbaumverbrennen organisiert, bis letztlich durch einen Bau des DRK der Platz dafür nicht mehr gegeben war“, erklärt Mike George. Dann habe man im vergangenen Jahr zum ersten Mal den neuen Standort Freibad ausprobiert.

Falls Ostern noch keine derartige Veranstaltung stattfinden dürfe, würde man versuchen, die Bäume für ein Walpurgisfeuer zu nutzen. Vor der Saisoneröffnung im Freibad sollen die Bäume auf jeden Fall vom Gelände verschwunden sein.