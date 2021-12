Weihnachtsbaum vor Saalfelder Schule verschwunden

Saalfeld. Unbekannte sägen Baum einfach ab

Fassungslos standen am Freitagmorgen Kinder und Pädagogen vor der Evangelischen Johannesschule Saalfeld. Der in der vorigen Woche aufgestellte Weihnachtsbaum war verschwunden. Er wurde offensichtlich abgesägt, nur noch ein paar abgebrochene Zweige und Kerzen waren auf der Wiese vor der Schule zu finden.

„Liebevoll wurde in den letzten Tagen Weihnachtsbaumschmuck von den Kindern in den Klassen gebastelt. Die Kinder hatten am Vortag begonnen mit großer Freude den Baum zu schmücken“, so Schulleiterin Yvonne Meffert-Daum. Umso entsetzter waren sie beim Ankommen in der Schule. „Alle fragen sich, wer ist so dreist und respektlos und klaut einen Weihnachtsbaum direkt vor einer Schule?“, so die Schulleiterin. Passiert sei das Ganze in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in der Pfortenstraße 16.