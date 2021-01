Weit mehr als Hunde, Katzen und Hühner: Der etwas andere Bauernhof in Oberwellenborn

Sie selbst beschreibt ihn als „den etwas anderer Bauernhof“, den kleinen Hof, auf dem Jenny Ohlhoff mit ihrem Mann Johannes und ihren drei Kindern lebt. Und anders ist sie auch als die Welt anderer Familien. Was ihn so besonders macht? Alpakas, Lamas, Erdmännchen, Eulen, Weißbüscheläffchen, Hasen und Hühner – um nur ein bisschen was zu nennen.



Vor 13 Jahren ist die Familie auf den Hof in Oberwellenborn gezogen. „Da war alles noch ganz klassisch“, sagt die 33-Jährige, die zuvor in Saalfeld wohnte und aufwuchs. „Hunde, Katzen und Hühner waren dort. Nun ja, es wurde einfach nach und nach mehr.“ Die Tiere hält die Familie für sich und aus Liebe zu den Geschöpfen. Für die Öffentlichkeit oder gar als Zoo sei der Hof nicht gedacht. Nur ein paar Kindergartengruppen kamen in der Vergangenheit hin und wieder vorbei um die Tiere zu sehen und etwas über sie zu lernen.



All das funktioniere nur so gut, weil die ganze Familie zusammenhält und alle gleichsam eingebunden sind. „Auch unsere Kinder helfen immer gern, werden aber zu nichts gezwungen. Es freut uns natürlich, wenn sie sich einbringen und die Tiere mit pflegen, dadurch lernen sie Verantwortung“, sagt Jenny Ohlhoff.



Demnächst bekommen die Äffchen ein neues Innen- und Außengehege auf dem Hof der Familie. „Da haben sie noch mehr Sonne, sie lieben Sonne“, erklärt Jenny Ohlhoff. Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit, die ansteht. Derzeit absolviert die junge Frau eine Ausbildung: Tiergestützte Therapie.



Im Juli soll der Abschluss folgen. „Mein Ziel ist, ab August damit durchstarten zu können.“ Bei dieser Therapie rücken Kinder und Jugendliche, sowie Menschen mit psychischen Problemen und auch Senioren in den Vordergrund. Gemeinsam mit den Tieren sollen sie wieder zu mehr Selbstbewusstsein gelangen, Selbstwertgefühl aufbauen, Lebensfreude finden und Vertrauen schöpfen. Und zudem können sie bei der Therapie auch mehr über die Tiere lernen. Sie dürfen die Tiere auch füttern und streicheln.

Zum Einsatz kommen dabei beispielsweise die Alpakas, mit denen unter anderem Wanderungen angeboten werden. „Es sind Spiegeltiere“, erklärt Jenny Ohlhoff. Sie beobachten ihren Gegenüber und geben ihn wieder. „Wenn jemand beim Ausführen des Tieres nicht bei der Sache ist, ist auch das Tier abgelenkt. Wenn der, der es ausführt aufmerksam ist, bekommt er dieselbe Aufmerksamkeit zurück. Wenn der Ausführende nervös ist, wird das Tier es auch“, nennt sie einige Beispiele.



Bei Besuchen in Seniorenheimen sei es nicht selten, dass die Tiere Erinnerungen hervorholen. „Viele ältere Menschen sind damals selbst auf Bauernhöfen aufgewachsen und die Tiere erinnern sie an diese Zeiten. Die Menschen erzählen dann voller Freude von früher, wie sie lebten und was sie liebten.“ Gerade Lamas und Alpakas haben eine beruhigende Wirkung auf Menschen, „mit ihrem Wesen und ihren Kulleraugen“, beschreibt die Oberwellenbornerin.



In der Vergangenheit kam es auch schon vor, dass der Hof zu einer kleinen Notstation wurde. „Bei uns wurde auch schon eine kleine Igelfamilie abgegeben und andere verletzte Tiere, die wir dann wieder aufgepeppelt haben.“



Mit ihrem außergewöhnlichen Leben sind sie gar nicht so allein. „Ich denke, dass der Trend wieder mehr zur Natur und Entschleunigung geht.“