Weiterer Todesfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Mit Stand Dienstag, 17. November, wurden elf weitere Personen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt positiv auf das Coronavirus getestet, geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 96, 15 Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, bislang sind demnach fünf Personen in Verbindung mit einer Coronainfektion verstorben. In stationärer Behandlung in den Thüringen-Kliniken mit den Standorten Saalfeld und Rudolstadt befinden sich 27 Personen. Aktuell sind drei Pandemiestationen in Betrieb.

Darüber hinaus besteht für 754 Personen eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes. Eine Vielzahl von Einrichtungen im Landkreis ist von positiven Fällen beziehungsweise Quarantäneanordnungen für Kontaktpersonen betroffen.

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie in Landkreis positiv getesteten Personen stieg auf 373, der Inzidenzwert liegt bei 91,1 pro 100.000 Einwohner.