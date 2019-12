Auch dort, wo schon ganz viel Grün ist, gibt es noch Luft nach oben in Sachen Arten- und Umweltschutz. Das weiß Ralf Hiller, Leiter der Fachgruppe Ornithologie beim Kulturbund. Das weiß man auch im Kreisverband der Kleingartenfreunde in Rudolstadt. Dort hält Ralf Hiller seit geraumer Zeit Vorträge vor den Fachberatern und merkt, dass er mit diesem Thema auf große Resonanz stößt. „Warum also nicht eine Kleingartenanlage als Musterbeispiel für Artenschutz“, so seine Idee, mit der er im Kreisverband und speziell im Vorstand der Sparte „Am Schießplatz“ in Schwarza auf offene Ohren gestoßen ist. „Alle reden von Klimaschutz und schimpfen auf die Politik, aber hier kann man ganz konkret etwas tun und noch dazu ein gutes Beispiel für andere schaffen. Es ist an der Zeit, selbst zu handeln. Ich bin sicher, dass wir die Kleingärtner erreichen und motivieren“, ist er überzeugt. Jetzt haben die Ornithologen und die Kleingärtner das gemeinsames Projekt „Artenvielfalt in der Kleingartenanlage Am Schießplatz“ gestartet. Ralf Hiller für die Fachgruppe Ornithologie und die Vorsitzende der Kleingartensparte Elke Sitte haben die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Nistkästen, Insektenhotel, Blühpflanzen

Mit dem Aufbau eines Insektenhotels dort ist der Anfang bereits gemacht. Weiter geplant sind unter anderem das Anbringen von Nistkästen für Singvögel, Turmfalken und Fledermäuse, die Erfassung der Vogelarten sowie eine Winter- und Ganzjahresfütterung von Vögeln, die Schaffung von Naturräumen in und außerhalb der Parzellen, die Erfassung von Blühpflanzen, die Schaffung von Totholzhaufen. Außerdem sollen keine Insektizide und chemischen Dünger eingesetzt werden. Ferner sollen Infotafeln angebracht werden, die Kindergartengruppen oder Grundschülern als Lehrmaterial dienen können. Im Vorstand des Kleingartenvereins ist man aufgeschlossen für das Projekt. „Bei uns arbeiten alle mit Harke und Rechen statt mit der Giftspritze“, sagt Elke Sitte. Dass damit jetzt mehr Arbeit auf sie und ihre Mitstreiter zukommt, sieht sie gelassen. Schließlich findet sie im Kreisverband Unterstützung. Erst recht, wenn es darum geht, sich mit diesem Projekt für den Landeswettbewerb der Kleingärtner zu bewerben. „Wenn nicht damit, womit denn dann“, meint Wilfried Gille, Mitglied des Kreisvorstandes und selbst Pächter in der Anlage. Schließlich kann das Projekt auch als Vorbild für andere Sparten im Landkreis und darüber hinaus dienen.