Wenn Windräder stören und Post nicht zugestellt wird

Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Windräder bei Treppendorf? Das war ein Thema, das am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung in Teichel zur Sprache kam. Anfang Oktober hat das Landratsamt die Errichtung eines weiteren Windkraftrades bei Treppendorf genehmigt. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Hochplateau“ forderte daraufhin eine eindeutige Stellungnahme der Stadt Rudolstadt gegen dieses Vorhaben. „Die Stadt Rudolstadt hat gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt“, informierte der Fachdienstleiter Recht im Rathaus, Johannes Baier. Nach einer ersten Prüfung habe man jedoch keine formalen Fehler feststellen können. Sind alle Voraussetzungen bezüglich Arten- und Naturschutz erfüllt, könne die Landkreisbehörde die Genehmigung trotz Widerspruchs erteilen, machte er deutlich. Unabhängig davon hat auch der Nabu-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt, der eine aufschiebende Wirkung hat. Die Stadt Rudolstadt wolle zunächst kein eigenes Klageverfahren anstreben, sondern eine richterliche Entscheidung zum Antrag des Nabu abwarten. Außerdem will man damit weitere Akteneinsicht bezwecken. Auf Nachfrage aus der Zuhörerschaft, wie es um Ausgleichsmaßnahmen beispielsweise für Wegebau bestellt ist, sagte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR), dass es dafür noch zu früh sei, da noch keine Entscheidung getroffen ist.

Bürgermeister soll sich kümmern

Ein anderes Thema, das die Menschen in Teichel und Umgebung umtreibt, ist die Postzustellung. „Briefe und Pakete werden nicht mehr zugestellt, wenn Remda-Teichel als Adresse angegeben ist“, weiß auch Ortsteilbürgermeisterin Marion Anding. Das sorgt für reichlich Ärger und Beschwerden. Die Post bleibt konsequent: Wer seine Adresse nicht umgeändert hat, hat das Nachsehen. Die exakte Anschrift lautet für die neuen Ortsteile seit Jahresbeginn 07407 Rudolstadt plus die jeweilige Straße. Eine entsprechende Übergangsfrist ist vorbei. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, hatte der Stadtrat schon im Sommer den Beschluss gefasst, die Adresse Markt in Teichel umzubenennen in Am Teicheler Rathaus. An den Bürgermeister erging der Auftrag, sich diesbezüglich zur Klärung mit der Post in Verbindung zu setzen.