Rottenbach Der Feuerwehreinsatz beeinträchtigte den Verkehr an der B88.

Werkstatt brennt in Rottenbach

Am Donnerstagmorgen brannte ein Nebengebäude eines Grundstückes an der B88 in Rottenbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Dort befinden sich laut Polizeiangaben unter anderem eine Heizunganlage und eine Werkstatt.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Aufgrund der Lösch-, Bergungs- und Räummaßnahmen kam es bis in die späten Abendstunden zu entsprechenden Beeinträchtigungen des Straßen- und angrenzenden Schienenverkehrs.

Personen wurden nicht verletzt. Zur genauen Schadenshöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

