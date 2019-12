Westpakete für den Stollen

Das christliche Weihnachtsfest in einer DDR, die sich atheistisch gab – ein Spannungsfeld, dem Theater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker am Samstag mit dem Weihnachtskonzert „1.000 Sterne sind ein Dom“ auf die Spur gingen. Der Klangkörper und Kammersänger Roland Hartmann aus Rudolstadt (Bass) trugen Klassiker des Weihnachtsliedes vor, darunter Stücke, die in den achtziger Jahren auf dem Programm der Weihnachtskonzerte in Saalfeld und Rudolstadt standen und zum Teil der Feder der ehemaligen Orchesterleiter Franz Chlum und Toni Steidl entstammten.

Für den Abend hatten aktuelle und ehemalige Musiker der Symphoniker ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen an das DDR-Weihnachtsfest und seine Besonderheiten gesammelt, die Schauspieler Hans Burkia vorlas. Oft heiter-anekdotisch, auch mal nachdenklich im Angesicht des nahenden Umbruchs, aber immer ganz persönlich. Ein wiederkehrendes Thema: Der Weihnachtsbaum; freilich Männersache – und eine gute Begründung, sich im häuslichen Festtagstrubel gekonnt zurückzunehmen.

Kölnisch Wasser fürs Jesuskind?

So erinnerte sich Bratscherin Renate Bergelt, dass das Aufstellen und Schmücken des Baums „immer ein größeres Unterfangen war“. In Ermangelung geeigneter Exemplare habe ihr Vater auch schon mal „aus zwei Fichten eine gemacht“ und kahle Stellen mit Bohrlöchern versehen, um sie mit Ästen der Anderen zu aufzufüllen. Erinnerungen an wie Heiligtümer gehütetes Lametta, „das mit dem Bügeleisen in Form gebracht und nach den Festtagen sorgsam in Bündeln fürs nächste Jahr verstaut wurde“, nur mit Samthandschuhen anzufassende Baumkugeln und „die gute Tischdecke und das feine Geschirr“ sorgten für wissendes Schmunzeln im Publikum.

Dazwischen ein Auszug aus einer Dezemberausgabe des „Neuen Deutschlands“ im Jahr 1964, wo beklagt wurde, dass die „Schlachtpläne der Werbeleute und Manipulatoren selbst vor dem Fest der Liebe nicht Halt machten“. Ginge es nach denen, rezitierte Burkia das Zentralorgan der SED, „würden die selbst dem Christkind noch ein Fläschchen 47 11 mit in die Wiege legen“.

„Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ habe einfach irgendwie dazu gehört, so der Mime weiter. Weil seine Oma die beliebte Fernsehsendung auf keinen Fall verpassen wollte, aber andererseits den Festbraten im Blick behalten musste, „sauste sie zwischen Küche und Stube nur so hin und her“, so die Erinnerung eines weiteren Musikers. Als Anerkennung für den Dauerlauf gab es vom Enkel ein Scherz-Sportabzeichen.

Und Westpakete. „Auch von jenen Brüdern und Schwestern, die die Ost-Verwandtschaft sonst nicht bedachten“. Der Duft von Zitronat, Orangeat und Mandeln entströmte ihnen, Backzutaten, die sogleich im Stollen verarbeitet wurden, der zum Dank für die Gaben aus dem Westen postwendend zurück gen BRD ging. Zu Hause kam statt teurer Gans manchmal nur Flugente auf den Teller, alternativ war fürs Hauskaninchen das letzte Fest angebrochen.

„Weihnachten in der DDR war ganz einfach, ganz anders und genauso, wie heute!“, fasste Hans Burkia die Miniaturen des Abends zusammen.