Wie Kinder aus Saalfeld-Rudolstadt Wertschätzung lernen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Im Sommerferienprogramm des Jugendfördervereins Saalfeld-Rudolstadt sind Fleißangebote beliebt

Das Sommerferienprogramm des Jugendfördervereins Saalfeld-Rudolstadt ist in diesem Jahr in erster Linie regional geplant. Gerade wegen Planungsunsicherheit habe man sich dafür entschieden, vieles direkt vor Ort zu organisieren, erzählt der Jufö-Mitarbeiter Henry Kreutzmann. Besonders gut kommen in diesem Jahr die Tage an, an denen die Kinder und Jugendlichen sich nicht nur berieseln lassen sondern selbst aktiv werden können.

Ein Höhepunkt im Ferienprogramm ist „Work and Chill“ an der Regelschule in Königsee. Das Projekt hatte vor Ferienbeginn nur noch wenige freie Plätze. Vom 16. bis 20. August können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren daran teilnehmen. Jeden Tag in der Aktionswoche werden fleißige und geschickte Hände von 9 bis 14 Uhr unter fachlicher Anleitung vier überdachte Sitzgelegenheiten für den Schulhof bauen. „Außerdem werden Hobbyköche gebraucht“, sagt Henry Kreutzmann. Die kümmern sich gemeinsam mit einer weiteren Betreuerin um die Essensversorgung. Wenn die Arbeit zu anstrengend und das Wetter sonnig wird, ist auch eine Abkühlung im Waldseebad geplant.

Dass so viele junge Menschen gerade an dieser Aktionswoche Interesse bekunden und sich angemeldet haben, freut Henry Kreutzmann. Er erhofft sich davon vor allem, dass die Fähigkeit zur Wertschätzung gestärkt wird. „Was man selbst aufbaut, macht man nicht wieder kaputt“ – und so könnte auch die Arbeit anderer mehr Achtung vor jungen Menschen finden.

Eine weitere ausgebuchte Aktionswoche vom 23. bis 27. August steht unter dem Motto „Spaß, Entspannung, Baden und gute Taten“. „Neben gemeinsamen Freizeitaktionen streichen wir unter anderem die Bänke am Tennisplatzbrunnen und machen den Innenhof des Kizzclub schön“, sagt der mobile Jugendarbeiter. Von Mittwoch bis Freitag wird außerdem am Sportplatz Garsitz gezeltet.

Kurz davor, am Samstag, 21. August, steht ein kostenloses Angebot auf dem Programm. Bei der Fledermausnacht im Feengrottenpark in Saalfeld erfahren Kinder und Jugendliche mehr über die Tiere. Mit Detektoren geht es im Stadtwald auf die Suche nach ihnen.