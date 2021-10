Wimmelwelt am Straßenrand bei Weischwitz

Die Mädchen und Jungen zeigen, was sie gefangen haben: Köcher- und Eintagsfliegenlarven, Blutegel, Wasserskorpione, Strudelwürmer und etliches mehr an wimmelndem Getier.

Stolz präsentieren am späten Freitagmorgen Dritt- und Viertklässler der Naturparkschule Leutenberg, was sie soeben mit ihren Becherlupen aus dem Lindenbach gleich neben der Straße nach Weischwitz gefangen haben: Köcher- und Eintagsfliegenlarven, Blutegel, Wasserskorpione, Strudelwürmer und etliches mehr an wimmelndem Getier. Während diese Gruppe, betreut von Naturpark-Mitarbeiterinnen, sich um das Leben im Bach kümmerte, erkundete eine weitere Gruppe den Lebensraum des Bibers an der Saale, und die Erst- und Zweitklässler waren auf dem Bienenlehrpfad zwischen Weischwitz und Reschwitz unterwegs.

Die rund 70 Schülerinnen und Schüler hatten sich im vorigen Jahr erfolgreich um einen der begehrten Naturerlebnistage beworben, die der Verband Deutscher Naturparke mit Unterstützung des Unternehmens Kaufland deutschlandweit Kindern und Jugendlichen mit spannenden Aktionen in der Natur ermöglicht. Ziel der Aktion ist es, vor allem Schulklassen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozial benachteiligten Familien einen Tag lang die Natur intensiv erleben zu lassen und spielerisch Wissen zu vermitteln. (jv)