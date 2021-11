Winterdienst Saalfeld-Rudolstadt rüstet sich für ersten Schnee

Saalfeld. Wie sich die Schneeräumer auf den Winter vorbereitet haben.

Seit 2016 hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt den Winterdienst für seine Kreisstraßen andie TSI Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co vergeben, mit denen regelmäßig die Fragen zur Straßenunterhaltung besprochen werden. Und wie weit der Stand der Vorbereitungen in diesem Jahr ist, davon überzeugte sich kürzlich bei der diesjährigen Winterauftaktkonferenz Marko Schönheyd, der zuständige Sachgebietsleiter Tiefbau, zusammen mit seinem Mitarbeiter Dirk Büchner, der für die Straßenaufsicht zuständig ist, beim Besuch der TSI-Niederlassung in Rudolstadt in der Oststraße. Dort stellte TSI-Projektleiterin Corina Zimmermann das neue Salzlager auf dem TSI-Gelände vor. Das besondere an der Halle ist die Kipphöhe von 8,76Meter. Dadurch können Salzlieferungen auch mit größeren LKW schnell und effektiv im Inneren der Halle abgekippt werden.

Alle Leistungen kommen aus einer Hand

Fast alles bleibt beim Alten, wie Marko Schönheyd feststellt: „Der Vertrag läuft, die Leistungen werden erbracht und die wenigen Probleme werden schnell angepackt.“ Für die Verkehrsteilnehmer hat das derzeitige System den Vorteil, dass die Leistung der Räumdienste aus einer Hand kommt und dass alle Straßen, egal ob Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, von der TSI mit derselben Sorgfalt betreut werden.

„Dennoch dürfe man nicht den Respekt vor der Winter-Herausforderung verlieren und die aktuellen Änderungen müssen sorgfältig eingetaktet werden“, so Schönheyd. Gerade nach dem zeitweise heftigen Winterereignissen des vergangenen Jahres sind die Beteiligten sensibilisiert.

Auch in diesem Jahr steht wieder eine Erweiterung des Kreisstraßennetzes an. Das wurde um weitere 1,94 Kilometer verlängert und hat damit nun eine Gesamtlänge von 231 Kilometern. Von einer Umstufung der Landesstraße 1144 zur Kreisstraße zwischen dem Ilmenauer Ortsteilen Pennewitz undGräfinau-Angstedt ist auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt betroffen, da diese Straße auf knapp zwei Kilometer das hiesige Kreisgebiet durchläuft und deshalb auch in der örtlichen Zuständigkeit liegt. Auch dort auf der nun neu als K 187 benannten Straße übernimmt die TSI den Winterdienst – auf einer Route, die von der TSI - Straßenmeisterei Ilmenau aus angesteuert wird. Insgesamt betreut die TSI im Auftrag des Landkreises damit ca. 179 Kilometer des Kreisstraßennetzes, nachdem erst seit Januar 2020 der Streckenabschnitt der ehemaligen Landesstraße L 2654 vom Abzweig Meura bis zum Ortseingang Meura neu in den Vertrag aufgenommen worden war. Auf zwei Routen wird zeitweise mit einem besonderen Fahrzeug aus ökologischen Gründen ausschließlich Salzlauge versprüht.

Die TSI fährt die Strecken des Landkreises auf insgesamt 22 Routen, wobei eine Offenhaltungszeit in dem Zeitfenster von 6 – 22 Uhr Maßgabe sein soll. Hierzu sind die Fahrzeuge und ihre Besetzungen seit Mitte Oktober in Winterdienstbereitschaft.

Durch die TSI wurden frühzeitig zirka 4.600 Tonnen Streusalz und die notwendige Salzlauge, verteilt auf drei Salzlagerstützpunkte für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, eingelagert. Auch bei einem gut funktionierenden Winterdienst weist der Landkreis alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, die Geschwindigkeit und Fahrweise der Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und natürlich auch den winterlichen Wetterverhältnissen anzupassen.

„Die Einplanung von etwas mehr Fahrzeit bei Schnee und Eis sollte für jeden Straßenverkehrsteilnehmerselbstverständlich sein“, sagt Sachgebietsleiter Marko Schönheyd.