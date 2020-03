Wird das Kontaktverbot eingehalten in Saalfeld-Rudolstadt?

Die Mittagssonne scheint. Aber in Rudolstadt zieht es nur wenige Menschen nach draußen. Der Heinepark verwaist, der Markt leer, kaum Menschen in der Fußgängerzone. In Richtung Galeria Rudolstadt sind ein paar Personen auszumachen. Zumeist alleine, selten zu zweit unterwegs. Die Kontaktsperre scheint zu funktionieren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Bevölkerung hält sich nach derzeitigen Informationen weitgehend an die gültige Allgemeinverfügung des Landkreises. Bisher sind keine gravierenden Verstöße bekannt“, heißt es auf Anfrage aus dem Rudolstädter Rathaus. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und weitere Mitarbeiter der Verwaltung sind damit befasst, die Einhaltung zu kontrollieren. „Dafür wurde ein entsprechender Dienstplan erarbeitet“, so die Information von Michael Wirkner, Mitarbeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bestreift werden Parks, Spielplätze, die Fußgängerzone, Gewerbegebiete und generell der öffentliche Raum. Das schließt auch die Kontrolle über die Schließung von Gaststätten und Geschäften ein.

Kontrollen täglich bis in die Abendstunden

Die Kontrollen finden täglich bis in die Abendstunden statt. Die Stadt hält sich aber vor, auch Stichproben darüber hinaus durchzuführen beziehungsweise Streifen auszuweiten. „Zu den zwölf Vollzugskräften der Verwaltung sind bis jetzt fünf weitere Mitarbeiter benannt. Die Teams sind zu zweit unterwegs. Es kommen auch noch weitere Mitarbeiter, die keine Vollzugskräfte sind, zum Einsatz. Wie viele das sein werden, kann momentan noch nicht gesagt werden“, heißt es weiter.

Der leere Heinepark. Foto: Foto: Heike Enzian

Wie es in Zukunft um die Disziplin der Menschen bestellt ist, dann wenn es draußen wärmer wird, muss man sehen. „Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung bei gutem Wetter und besonders über die Feiertage im Freien unterwegs ist. Ob dadurch Verstöße gegen die geltenden Regeln in großem Umfang zu beobachten sind, muss sich zeigen. Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand und die Solidarität mit Risikogruppen“, so die Ansage aus dem Rudolstädter Rathaus.

Das Saalfelder Ordnungsamt unterstützt das Landratsamt beim Vollzug der Allgemeinverfügung vom 19. März. „Es treten vereinzelt Verstöße in Bezug auf die Öffnung von Läden oder die Ansammlung von Menschen in der Öffentlichkeit auf. Jedoch muss man konstatieren, dass es keine eklatanten Verstöße gibt. Zum Beispiel war ein Blumenladen der Meinung, er wäre ein Gartenfachmarkt. Nach Aufklärung schloss der Blumenladen ohne zu zögern. In Bezug auf die Ansammlung von Menschen sind es eher die Risikogruppe der älteren Menschen, die uneinsichtig auffallen. Strittige Fälle werden in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt als zuständiger Behörde geklärt. Die Zusammenarbeit funktioniert hier sehr gut“, so Stadtsprecher Christopher Mielke.

Zwei Sachverhalte dem Landratsamt gemeldet

Bei der Saalfelder Polizei wird die Situation im Landkreis ebenfalls als ruhig eingeschätzt. Über das Wochenende bis Dienstag wurden sechs relevante Sachverhalte bekannt, so die Auskunft von Pressesprecher Jürgen Graf. Fußball spielende Jugendliche auf einem Platz an einer Schule in Saalfeld, ein Treffen am Luisenturm bei Kleinkochberg, eine Grillparty, Menschen mit Bierflaschen vor einer Kaufhalle. Bewusst sprach er nicht von Verstößen, da die Betreffenden in den meisten Fällen umgehend auf eine Belehrung reagiert haben. Zwei Sachverhalte wurden dem Landratsamt als anweisende Behörde gemeldet.

Nur Autos, keine Menschen auf dem Rudolstädter Marktplatz. Foto: Foto: Heike Enzian

Die Einsätze erfolgten im Rahmen des normalen Streifendienstes. Extra Kontrollen sind seitens der Polizei nicht vorgesehen. „Wir kommen nach einem konkreten Unterstützungsersuchen zum Einsatz“, so Jürgen Graf. Sollte es aber zu größeren Vorfällen kommen, „dann sind wir vorbereitet, dafür gibt es Einsatzkonzepte“.

Insgesamt hat die Polizei nach Beginn der Maßnahmen eher einen Rückgang der Straftaten festgestellt, sowohl bei Körperverletzungen als auch bei Unfällen oder Diebstahlshandlungen. Grundsätzlich sei es aber noch zu früh, um hier zu einer Einschätzung zu kommen. „Wir müssen schauen, wie sich die Dinge weiter entwickeln, zum Beispiel dann, wenn die Zeit der Gartenpartys beginnt“, so der Polizeisprecher.