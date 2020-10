Vor bitteren Wochen stehen alle, die von den am Mittwoch verabschiedeten und ab Montag geltenden Maßnahmen in Form von Zwangsschließungen betroffen sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Eiskalt abgeschossen“, so fühlt sich Steffen Teichmann, der Inhaber des Life Fitness- & Gesundheitsclubs in Saalfeld. Man habe alle Regeln eingehalten, am Donnerstag sogar eine neue Luftreinigungsanlage in Betrieb genommen, „die sonst im OP steht“. Doch obwohl es in Thüringen seiner Kenntnis nach keinen Fall gibt, wo sich jemand im Fitnessstudio mit Corona infiziert hat, werde man zum Sündenbock gemacht. Teichmann rechnet mit vier bis fünf Monaten Schließung. Seine letzte Hoffnung ist, dass der Landtag anders entscheidet.

Am Wochenende wird noch gespielt, aber dann ist Schluss. Das Rudolstädter Theater sagt alle Vorstellungen vom 2. bis 30. November ab. Auch die Theaterkasse in der Kultourdiele bleibt für den genannten Zeitraum geschlossen. Bestehen bleiben der Telefonservice und der Kontakt per E-Mail.

Ab Montag bleibt auch das Erlebnisbad Saalemaxx geschlossen. „Auch wenn es uns schmerzt, folgen wir den verabschiedeten Maßnahmen und hoffen sehr auf die Solidarität und das Verständnis unserer Bade- und Übernachtungsgäste,“ sagt Susan Zetzmann, Geschäftsführerin des Saalemaxx. Nicht betroffen von der Schließung ist die Physiotherapie.

Veranstaltungsreferent Frank Grünert hat den erneuten Lockdown als „eine absolute Katastrophe für alle, die das betrifft“ bezeichnet, insbesondere Veranstalter und Kulturschaffende. Viele Kulturschaffende seien „in ihrer Existenz“ bedroht. Grünert hofft, „dass die zugesagten Überbrückungshilfen auch kommen und sich die Betroffenen damit über Wasser halten können.“ Die Kultur sei auch systemrelevant. „Sie gehört zum Leben dazu“, mahnte Grünert.

Wie alle Gaststätten muss auch der Kastanienbaum in Volkmannsdorf schließen. Wirt Volker Pröschold hat es kommen sehen, doch ist entspannt. „Wir haben es gut, sind schuldenfrei, das Haus gehört uns. Aber für viele ist das eine große Bedrohung!“ sagt er. „Weh tut, alle Reservierungen wieder stornieren zu müssen. Unser Buch war voll“.