Am Ortsausgang von Naundorf in Richtung Kolkwitz entsteht seit zwei Wochen im Auftrag der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel eine Löschwasserzisterne. Die Arbeiten durch die Firma Hafermann Bau aus Sitzendorf gehen planmäßig voran. Es ist die größte Investition der Gemeinde in diesem Jahr.