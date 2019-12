Wlan-Schlüssel auf dem Kassenbon und mehr Grün aufs Dach

34 politische Themenvorschläge haben die Saalfelder Kinder und Jugendlichen für sich ausgemacht und auch bereits dem Bürgermeister übergeben. Vier zentrale Themenfelder - Kultur und Freizeit, Mobilität, Digitalisierung sowie Umwelt - entwickelten sie am Donnerstag bei Workshop-Runden unter der Überschrift „Jugend trifft Politik“ weiter.

Bei der Zusammenarbeit des Saalfelder Nachwuchs mit den Vertretern der Lokalpolitik in der Stadt kam Konkretes zustande: So kam die Themenrunde „Kultur und Freizeit“ überein, dass es auf der Internetseite der Stadt Saalfeld einen Veranstaltungskalender geben sollte, der vollständig ist, der also alle Veranstaltungen ankündigt, der vor allem aber auch die Rubrik „Kinder und Jugendliche“ enthalten sollte. Vor allem Veranstaltungen in der Orangerie und im Jugendclub würden auf der Stadt-Homepage häufig nicht vorkommen, wurde bemängelt. Ferner solle eine Arbeitsgemeinschaft „Jugend in Saalfeld“ gegründet werden, hieß es - „damit hier ein bisschen besser zusammengearbeitet wird“, wie eine Schülerin sagte. Schön wäre auch, wenn es gelänge, dass Zehn- bis 16-Jährige auch die Möglichkeit bekämen, Veranstaltungen im ländlichen Raum zu besuchen.

„Und dann fährt wieder lange Zeit nichts!“

Damit kam der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ins Spiel, der in der Arbeitsgruppe „Mobilität“ dann so richtig sein Fett wegkriegte. Vor allem „die Dorfkinder“ seien zu oft darauf angewiesen, dass sie von den Eltern ins Kino gefahren werden, hieß es. Der Heimweg von der Schule gestalte sich auch schwierig. Da fahre der Bus genau zu Schulschluss, so dass die Schüler ihn gar nicht nehmen könnten und zwei Stunden auf den nächsten Bus warten müssten. Auch gebe es mitunter die Situation, dass zwei Linien im Abstand von zwei bis drei Minuten fahren „und dann fährt wieder lange Zeit nichts!“, wurde geschimpft. Auch seien Busse mitunter so voll, dass Schüler gar nicht mitkämen.

Bürgermeister Steffen Kania (CDU) versuchte in der Mobilitätsrunde den Unmut zu besänftigen: „Das macht der ÖPNV ja nicht aus bösem Willen.“ Kania bot an, einen Termin der Kinder- und Jugendlichen-Vertreter mit dem Unternehmen KomBus zu verabreden, zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Verstehen: „Die haben mit Sicherheit ihre Gründe.“

„Das wird im Stadtrat heiß diskutiert werden - auch in meiner Fraktion“

Die Umwelt-Gruppe hatte Eirik Otto (CDU) an ihrer Seite und der nahm die Schüler-Idee begrünter Dächer und Fassaden direkt auf. Wie er vorschlug, könnte jeder vom Stadtrat verabschiedete Bebauungsplan vorsehen, dass die Möglichkeit einer Begrünung zumindest geprüft wird. Da Otto der Chef der stärksten Stadtratsfraktion ist, dürfen die Kinder und Jugendlichen berechtigte Hoffnungen haben. Otto kündigte an: „Das wird im Stadtrat heiß diskutiert werden - auch in meiner Fraktion.“ Doch eine berechtigte Chance habe der Vorschlag.

Zur Sache ging es auch in der Gruppe „Digitalisierung“. Hier wurde der Vorschlag eines Wlan-Hotspots auf dem Saalfelder Markt gemacht. In der Sache keine neue Idee, jedoch der Umsetzungsvorschlag hat es in sich: Wie wäre es, wenn jeder in der Innenstadt ausgegebene Verkaufsbon den Code für das Innenstadt-Wlan enthalten würde? Immerhin sei es doch Ziel, die Leute länger in der Innenstadt zu halten. Freies Internet, so die Kinder und Jugendlichen weiter, sollte es auch in den Überlandbussen geben. Das ging wieder an die Firma KomBus, die beim nächsten „Jugend trifft Politik“ im Mai kommenden Jahres, so die einhellige Meinung, vielleicht mit einem Vertreter dabei sein sollte.