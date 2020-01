Wohnungsbaugesellschaft Bad Blankenburg: Investieren in Balkons

Weniger Wohnungen, dafür teilweise etwas größer und frisch saniert: Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Blankenburg (WBG) hat in den vergangenen Jahren einiges investiert. In diesem Jahr stehen nur kleinere Arbeiten an, langfristige Wünsche gibt es aber dennoch.

In den vergangenen sieben Jahren habe die Gesellschaft fünf Häuser saniert. „Wir legen die Aufmerksamkeit in erster Linie auf gute Qualität“, sagt der WBG-Chef Volker Markert. Es seien viele kleine Schritte, mit denen am Bebauungsplan festgehalten wird. In den erwähnten fünf Häusern gibt es um die 80 Wohnungen. Insgesamt gehören rund 1380 Wohnungen zum Bestand der Wohnungsbaugesellschaft.

Einsamkeit in einer guten Nachbarschaft ausbalancieren

Einige junge Familien organisieren ihr Leben jetzt dort – durch die moderneren und größere Wohnungen, die bei Sanierungen zusammengelegt wurden. „Wir haben aber auch viele Alleinstehende, darunter viele ältere Menschen“, weiß Volker Markert. Einsamkeit, die vielleicht in einer guten Nachbarschaft ausbalanciert werden könnte. In einem Mietermagazin beschrieb er einmal die Nachbarschaft und ihre Vorteile, sofern die Menschen diese wollen.

Ein Blick auf die Gesellschaft drückt die Stimmung des Geschäftsführers ein wenig. „Bad Blankenburg wird alt“, ist seine Beobachtung. Und nicht nur das: „Ich denke, es gibt eine aufkeimende Verrohung untereinander.“ Bereits vor einiger Zeit war das auch Thema der Stadtratssitzung. Betrunkene, grölende und pöbelnde Menschen, die sich Domizile im Freien suchen – auch nahe der WBG. „Es sind wenige Menschen, aber die können bereits ein System zerstören.“

Bestehende Wohnungen sollen verbessert werden

Dennoch – oder gerade deswegen – wolle er versuchen, die Wohnungen und die Anlagen um die Gebäude herum ansprechend zu gestalten. Die Wohnungsbaugesellschaft möchte in den nächsten Jahren bestehende Wohnungen verbessern. „Wir wollen massiv in Balkons investieren und sie systematisch nachrüsten, damit sich die Mieter wohl fühlen“, sagt Markert.

Ein Mieterwunsch, der nicht in seiner Hand liegt, ist die Beseitigung des unebenen Fußwegs in der Karl-Fischer-Straße, der dingend überholbedürftig sei. Das Objekt, an dem derzeit dort gearbeitet wird, wird in diesem Jahr fertiggestellt.

Der Leerstand liegt aktuell bei rund 14 Prozent, Tendenz steigend. Zum Teil sei das allerdings aus taktischen Gründen der Fall, denn Wohnungen in Häusern, die ohnehin in absehbarer Zeit abgerissen werden sollen, werden nicht wieder vermietet. Leer steht derzeit auch eine vollkommen behindertengerechte Wohnung. „Hochwertig saniert, etwa 100 Quadratmeter, barrierefrei mit Balkon.“

Neun von zehn Bewohnern könne man im Schnitt vor dem Abriss in anderen Wohnungen der WBG unterzubringen. „Wir versuchen natürlich, die Mieter zu halten“, sagt Markert.