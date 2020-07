Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Spuren hinterlassen

Wo ist eigentlich das letzte halbe Jahr hin? Am 1. Juli schreibe ich den Beitrag für das erste Juliwochenende und kann nicht glauben, wie schnell das erste halbe Jahr 2020 vergangen ist.

Zugegeben, das war ein halbes Jahr, das es in sich hatte! So viele Unwägbarkeiten, Verunsicherungen, Einschränkungen, Neues, auch Ängste, manchmal Bedrohliches, auch Merkwürdiges. Wir sind manchmal in Informationen förmlich ertrunken, mussten sortieren und unterscheiden zwischen fundierten, aber auch völlig schrägen Meinungen.

So viel auch, das im letzten halben Jahr nicht sein konnte und kann oder das anders war und wurde, als wir es geplant hatten. Jetzt am Wochenende wäre das Tanzfest in Rudolstadt gewesen. Das letzte halbe Jahr und besonders natürlich die Zeit seit Mitte März ist an niemandem spurlos vorüber gegangen. Dabei waren und sind wir in Thüringen immer noch ganz gut bedient und pandemiemäßig bis jetzt glimpflich davongekommen. Aber wir haben uns doch auch ganz schön geplagt.

Versucht, uns an die neuen Regeln zu halten, versucht, unsere Zeit trotz aller Einschränkungen sinnvoll zu füllen. Versucht, unsere sozialen Kontakte zu erhalten und zu pflegen, nur oft auf andere Weise als gewohnt. Den Kindern und den Älteren, aber auch uns allen irgendwie gerecht zu werden. Wir haben uns an etlichen Stellen geplagt, einander vielleicht anders und besser kennen gelernt, vieles richtig und manches falsch gemacht. Spurlos sind die Monate an niemandem vorüber gegangen.

Einerseits ist jetzt vieles wieder möglich und das ist prima und tut gut. Noch tasten wir uns vorsichtig vorwärts, testen manches aus, damit möglichst niemand in Gefahr gerät. Andererseits ist auch das anstrengend. Vieles geht auf einmal wieder und viele empfinden es als belastend, jetzt wieder zu müssen, zu sollen und zu dürfen. Mir scheint, so ganz ist unsere Seele noch nicht hinterher gekommen.

Den Wochenspruch für den Juli finde ich da sehr hilfreich: „Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ (1. Kön 19,7) Elia, fix und fertig von dem, was hinter ihm liegt und nicht gerade optimistisch auf das schauend, was kommt, findet nach erschöpftem Schlaf einen Krug Wasser und einen Laib Brot und wird vom Engel berührt und ermutigt. Auch unser Weg mag noch weit sein – aber Wasser und Brot und einen Engel hält Gott auch für uns bereit. Wenn wir sie sehen.