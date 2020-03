Zwölf Corona-Fälle im Kreis Saalfeld-Rudolstadt - Neuinfizierte waren Skifahren in Österreich

Gebrochen ist nichts, die Gliedmaßen sind heil. Dennoch hat der Skiurlaub in Österreich böse Folgen für ein Dutzend Menschen mit Wohnsitz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist im Laufe des Donnerstags auf zwölf gestiegen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Erst am späten Mittwochabend war bekannt geworden, dass es im Labor in Greiz weitere positive Testergebnisse von Bewohnern des Landkreises gibt. Sie betrafen offenbar drei weitere Mitglieder der Winterurlaubergruppe aus Deesbach. Damit sind in dem Ort in der Bergbahnregion ebenso wie in Kamsdorf jeweils fünf Menschen positiv getestet worden.

Jeweils einen Fall gibt es in Bad Blankenburg und Lehesten. Alle Betroffenen befinden sich inzwischen in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ist dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Es wird mit einem weiteren Anstieg der Zahlen gerechnet. Schwere Fälle, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, sind bisher im Landkreis aber nicht dabei.

Thüringenweit wurden inzwischen über 200 positiv getestete Personen gezählt, die meisten davon in Erfurt, Jena, dem Kyffhäuserkreis, im Landkreis Greiz und in Saalfeld-Rudolstadt.

