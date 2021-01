Blick aus der Vogelperspektive auf das Zentrum der Kreisstadt. Saalfeld-Rudolstadt hat mit Stand vom Donnerstag in Bezug auf Neuinfektionen mit dem Coronavirus die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sinkt unter 400, ist aber noch immer die zweithöchste in ganz Deutschland.

Zehn Coronatote an einem Tag in Saalfeld-Rudolstadt

Einen neuen traurigen Rekord vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag. Erstmals starben im Kreis Saalfeld-Rudolstadt an einem Tag zehn Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl derjenigen, die seit November an oder mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich damit auf 127. Von ihnen waren 88 älter als 80 Jahre. Auch unter den zuletzt Verstorbenen war keiner jünger als 60. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

69 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet

Bei der Zahl der Neuinfektionen im Landkreis kamen laut RKI-Bericht vom Donnerstag 69 hinzu. Damit haben seit Beginn der Pandemie fast 3700 Landkreisbewohner vom Kleinkind bis zum Senioren Bekanntschaft mit dem Virus gemacht. Davon entfallen 385 Fälle auf die vergangenen sieben Tage.

Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sank auf 373,1 und liegt damit erstmals seit Wochen wieder unter 400. Dennoch ist dies die zweithöchste Inzidenz in Deutschland - hinter dem Kreis Hildburghausen (398,8) und vor dem Altenburger Land (360,2). Der Durchschnitt im gesamten Land beträgt aktuell 119,0, in Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 225,0 die höchste unter den Bundesländern.

78 Personen wurden in Saalfeld und Rudolstadt stationär behandelt

Die Belastung in den Krankenhäusern der Region ist weiterhin ausgesprochen hoch. Laut den Thüringen-Kliniken wurden am Mittwoch in Saalfeld und Rudolstadt insgesamt 78 Personen stationär behandelt, davon sind neun auf der Intensivstation.