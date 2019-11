Zeisssteg soll künftig „Carl-Zeiss-Brücke“ heißen

Im Vorfeld des Saalfelder Stadtrates am Mittwoch und im Nachgang des Bauausschusses in der Vorwoche werden zahlreiche Neuigkeiten aus dem Baubereich der Feengrottenstadt bekannt. So soll der zu DDR-Zeiten gebaute und 2017 abgerissene Zeisssteg über die Saale nach dem Willen der Stadtverwaltung den Namen „Carl-Zeiss-Brücke“ erhalten. Die Stadt hatte die Bürger um Namensvorschläge gebeten, die OTZ berichtete. Dem Stadtrat liegt der Namensvorschlag für die neue Schrägseilbrücke in seiner Sitzung am Mittwoch zur Abstimmung vor. Am Dienstag, dem 26. November, soll die neue Fuß- und Radbrücke über die Saale feierlich eingeweiht und an die Nutzer übergeben werden.

Ferner steht ein Aufhebungsvertrag für den Saalfelder Sanierungsträger auf der Tagesordnung. Diese Aufgabe hatte bisher die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH (Wobag) inne. Auch werden die Stadträte eine Neuvergabe der Sanierungsträger-Aufgabe beschließen. Zudem votieren die Stadträte über die Neupflanzung eines Apfelbaums im Schlosspark, der künftig als Saalfelder Ostereierbaum genutzt werden soll. Ebenfalls auf der Agenda der Stadtratssitzung ist der Grundsatzentscheid zur Einführung eines Kurbeitrages in der Kurstadt Saalfeld, die OTZ berichtete. „Es gibt da Einiges zu tun.“ Bereits im Bauausschuss votierten die Stadträte einstimmig für den Umbau des Hauses Brudergasse 9, das durch die Stadt erworben wurde. Das Gebäude steht leer und soll Teil des technischen Rathauses werden und für die Büro-Nutzung umgebaut werden. Laut Dezernent Torsten Scholz hat die Erhöhung der Mitarbeiterzahl der Saalfelder Verwaltung nach der Eingemeindung der Saalfelder Höhe diesen Raumzuwachs notwendig gemacht. Torsten Scholz über den Umbauaufwand: „Es gibt da Einiges zu tun.“ Ebenfalls einstimmig votierte der Bauausschuss für den Neubau einer Doppelbushaltestelle auf dem Markt in Schmiedefeld. Dazu Tiefbauamtschef Neumann: „Da ist zur Zeit gar nichts da, außer ein Schild.“ Im Antragstext heißt es: „Zur sicheren Führung der Schüler und anderer Personen sowie für den behindertengerechten Ausbau, welchen der Gesetzgeber bis 2022 fordert, ist der Neubau erforderlich.“ Die Planungsleistungen werden knapp 27.000 Euro kosten, die Bushaltestelle selbst laut Neumann etwa 250.000 Euro. „Neumann: „Nächstes Jahr soll gebaut werden.“ Ausbau der Köditzgasse ab Frühjahr 2020 Ferner stimmte der Bauausschuss für die Vergabe der Planungsleistungen zum grundhaften Ausbau der Saalfelder Köditzgasse. Neumann zufolge werde dieser Straßenbau vorgezogen aufgrund fehlerhafter Gasleitungen. Die Arbeiten an der Köditzgasse sollen bereits im Frühjahr 2020 beginnen und 2021 beendet sein. Auf Anregung von Martin Spitzer (Grüne) und Steffen Lutz (SPD) erklärte Neumann, es werde über die Möglichkeiten einer Verbesserung der Radfahrer-Situation in der Köditzgasse nachgedacht, auch wenn die räumlichen Verhältnisse dort sehr beengt seien. Lutz schlägt die Ausweisung einer Mischverkehrsfläche vor. Grünes Licht gab der Bauausschuss auch für die Errichtung eines Anbaus an das Feuerwehrgebäude in Arnsgereuth. Es soll der Unterbringung von Materialien dienen. Auch für den Ausbau der Dorfteiche in Burkersdorf und Dittrichshütte gab der Ausschuss seine Zustimmung.