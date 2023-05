Eine schwer verletzte Frau wurde in Saalfeld gefunden. Nun bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. (Symbolbild)

Zeugenaufruf: Frau verletzt sich bei Sturz in Saalfeld schwer

Saalfeld. In Saalfeld stürzte am Dienstag eine Frau und verletzte sich dabei schwer. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstagmittag verletzte sich laut Polizeiangaben gegen 12 Uhr eine Frau in der Kulmbacher Straße in Saalfeld. Passanten bemerkten die Frau unweit der Bäckerei Räthe auf dem Gehweg beziehungsweise auf der Straße liegend und informierten die Polizei sowie den Rettungsdienst.

Zuvor war die Frau gestützt und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei im Rahmen der Ermittlungen nach weiteren Zeugen. Besonders ein Mopedfahrer, welcher sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe befand, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter 03672/4171464 zu melden.

