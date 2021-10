Zirkus „Atlantik“ gastiert mit „Paula“ in Rudolstadt und Saalfeld

Saalfeld/Rudolstadt. Vom 7. bis zum 10. Oktober macht der Zirkus in Rudolstadt Station, vom 14. bis 17. Oktober in Saalfeld.

Der Zirkus „Atlantik“ gastiert vom 7. bis zum 10. Oktober in Rudolstadt auf dem Platz am Betonwerk in der Titaniastraße. Zu sehen sind unter anderem Sandro Köllner und seine Boa Constrictor namens „Paula“, eine liebenswerte, eineinhalb Meter lange Würgeschlange. Wie der Artist ankündigte, werde im Programm auch eine sieben Meter lange Schlange dabei sein. Vom 14. bis 17. Oktober ist der Zirkus „Atlantik“ dann in Saalfeld auf dem Festplatz am Weidig zu erleben. Ticket-Hotline: 0178/64 25 216.