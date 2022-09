Zirkus gastiert ab Donnerstag in Saalfeld

Saalfeld. Vorbereitungen für Aufbau haben bereits begonnen. Mehrere Vorstellungen bis Sonntag geplant.

Von Donnerstag bis Sonntag wird in Saalfeld der Circus Karl Buch gastieren und baut bereits ab Montag seine Zeltanlagen auf dem Festplatz am Weidig auf. Die Vorstellungen sind Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Am Samstag ist Familientag, am Sonntag „Omitag“, jeweils mit besonderen Konditionen, heißt es in einer Ankündigung.

Von Pößneck kommt der Zirkus mit 17 Satteltransporten, Wohnwagen und Lastwagen und baut das Spielzelt mit 22 Metern Durchmesser und vier zwölf Meter hohen Stahlmasten, ein Vorzelt und 24 Meter langes Tierzelt auf.

Im modernen Chapiteau (Spielzelt) wird das Gradin (Sitztribüne) für rund 500 Besucher aufgestellt, die Manegenkästen gesetzt und der Manegeneingangsbereich mit Musikerpodium aufgestellt. Die Beleuchtungen und Geräte für die Luftnummern werden in die Zeltkuppel montiert. Alles muss der Bauabnahme durch Polizei und Bauamt standhalten.

Städtisches Veterinäramt überprüft Tierhaltung

Im Tierzelt werden die Pferdeboxen und andere Gehege für die Esel, Lamas und Rinder aufgebaut und im Außenbereich die Paddocks, in denen die Tiere frei grasen können. Käfigtiere hat der Zirkus nach eigenen Angaben nicht, sondern nur leicht zu haltende Haustierarten. In jeder Stadt schaue das städtische Veterinäramt vorbei und begutachte die Tierhaltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Geboten werde „ein poetisches Programm, mit Artisten, Clowns und Haustierdressuren mit Eseln, Pferden und Hunden“. red

Mehr Infos im Internet unter www.circus-karl-buch.de oder telefonisch unter 0157/50 28 66 11.