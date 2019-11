Zirkus in Not bittet nach Unglückssträhne um Hilfe

Die Saison 2019 wird ohnehin nicht als die beste für Zirkusfamilie Renz aus Rostock in die Geschichte eingehen. Eigentlich sei sie sogar „sehr schlecht“ gewesen, sagt Sissy Renz. Seit 1842 gibt es das Rostocker Familienunternehmen, drei Generationen touren mit Gastspielen durch ganz Deutschland. „Die Besucherzahlen waren mau, wir konnten kaum etwas zur Seite legen“, sagt sie. Doch eine solche, existenzbedrohende Notlage wie zurzeit sei neu. „Wir sind am Verzweifeln“, sagt ihre Mutter, Zirkusdirektorin Martina Renz in einem der kleinen Wohnwagen, die momentan auf dem Gräfenthaler Festplatz Ringelteich stehen. Vor wenigen Wochen hatten sie auch noch einen Todesfall in der Familie zu verkraften.

Was ist passiert? Zwischen 10. und 13. Oktober gibt der Zirkus in Gräfenthal drei Gastspiele auf seiner Tournee. Die Vorstellungen mit Akrobatik, Artistik und Tierdressuren auf dem Ringelteich sind schlecht besucht. „Die Leute gehen einfach nicht mehr in den Zirkus“, sagt Martina Renz und verweist auf die elektronischen Medien. Das Geschäft sei hart geworden, sagt sie. Auch das wechselhafte Wetter habe Schuld, aber eben nicht nur.

Seit drei Wochen ohne Engagements

„Dann sagten uns nach und nach Gemeinden und Landwirte ihre Festplätze und Wiesen ab, wegen der Wetterlage und weil die Plätze winterfest gemacht werden müssten“, erzählt Sissy. Es sei zwar gerade im Herbst nicht ungewöhnlich, dass der Tourplan deswegen angepasst werden müsste. Doch die Lage spitzt sich weiter zu: Als die Renzens nach der Vorführung weiter zu ihrem nächsten planmäßigen Gastspiel Richtung Hof fahren wollen, gab einer der beiden Tour-Lkw den Geist auf, will nicht mehr anspringen. Ursache unklar. Die zehnköpfige Familie sitzt in Gräfenthal fest, Engagements fallen weg, die Kasse wird immer knapper. „Wir wissen nicht mehr weiter, brauchen ja auch das Futter für unsere Tiere“, sagt Martina Renz. Ein Reitpferd, ein Lama, zwei Ponys und drei Kamele reisen mit durch die Republik. Einfach in die Heimat nach Rostock zu fahren – undenkbar, zu weit, zu teuer, Lkw defekt.

Peter Paschold, Ortsteilbürgermeister in Gebersdorf, wurde auf die Notlage der Familie aufmerksam und versuchte, bei ortsansässigen Bauern Futter zu organisieren. „Das ist aber gar nicht so leicht, gerade Heu“, sagt Paschold. „Langsam weiß ich nicht mehr, was man da noch machen kann.“ Mit einer kleinen Geldspende griff er der Familie fürs Erste unter die Arme, wofür sich die Schausteller bedanken. Auch Martina Renz hat bei lokalen Agrarbetrieben um Futter gebeten, aber auch nach Stellplätzen zum Überwintern gefragt. Ersteres mit geringem, letzteres ohne Erfolg. „Ich habe fast aufgehört, zu zählen, bei wie vielen ich schon war“, so Martina Renz. Zuletzt habe sie in Kleingeschwenda eine Absage erhalten. „Wir haben aber auch immer wieder Kleinigkeiten von den Einheimischen bekommen. Die Gräfenthaler sind sehr nett!“

Wer kann der Zirkusfamilie helfen?

Die Krux: Die Genehmigung für den Ringelteich als Stellplatz ist mit dem Ende der Gastspiele abgelaufen, „eigentlich dürfen wir gar nicht mehr hier stehen, es drängt, dass wir wegkommen“, so Sissy. Pro Tag bezahlen sie 25 Euro Gebühr, zuzüglich Strom und Wasser. „Es wird immer enger für uns“, ergänzt die Chefin. Und der Druck von der Gemeinde kommt noch dazu.“ Darauf angesprochen, erklärt Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) auf Nachfrage diese Handhabe. „Wir haben der Familie jetzt noch eine Fristverlängerung bis Ende der Woche eingeräumt, können aber natürlich auch nichts verschenken“, sagt Wehr, dem die missliche Lage bewusst sei und der auch auf schnelle Hilfe für die Familie hoffe. Dass niemand dem Zirkus Asyl geben will, versteht der Rathauschef nicht: „So ein Zirkus ist doch eigentlich eine Bereicherung für einen Ort!“

Martina und Sissy Renz freuen sich nun über Geld- und Sachspenden, wie Heu, Stroh, Hafer, Brotkrumen und Karotten für ihre tierischen Begleiter, aber auch Sägespäne für die Stallungen sind willkommen. „Am allermeisten würde uns aber ein Winterstellplatz helfen, möglichst kostenfrei oder günstig“, sagt Sissy Renz. „Damit wir erst einmal wieder durchatmen und planen können“.

Wer der Familie helfen möchte, erreicht Direktorin Martina Renz telefonisch unter 0157/53668685