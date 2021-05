Zum Nervenkitzel in die Saalfelder Saalstraße

Yvonne Jahn bietet in ihrem neuen Laden in der Saalfelder Saalstraße neben Scherz- und Geschenkartikeln auch Süßigkeiten in Gläsern an, hier sogenannte Kaubowls mit Erdbeergeschmack.

Saalfeld. Yvonne Jahn hat das Lottogeschäft von Simone Irrgang übernommen und als „Glücksbringer“ neu eröffnet.

Der Lottoladen in der oberen Saalstraße hat seit Mai einen neuen Namen und Inhaber: Einzelhändlerin Yvonne Jahn betreibt die Annahmestelle fortan als „Glücksbringer“ und übernimmt damit das Geschäft von ihrer langjährigen Vorgängerin Simone Irrgang, die 15 Jahre hier arbeitete. Am Montag war Eröffnung.

„Es ist ein großes Glück, in dieser Zeit sogar ein neues Geschäft eröffnen zu können, während Kollegen ihre Läden schließen müssen. Ich wünsche allen, dass sie schnellstmöglich wieder öffnen dürfen“, sagt die 45-Jährige. Es ist bereits ihr drittes Geschäft in Saalfeld nach dem „School-Office-Shop“ in der Südstadtgalerie und dem Dekoladen „Na Prima“ am Marktkauf.

Im Sortiment sind neben Geschenkartikeln unter anderem Kinderbücher. „Es war mein Ziel, den Glücksbringer auch zu einem Anziehungspunkt für Kinder zu machen“, erklärt sie. Mal-, Puzzle-, und Liederbücher sowie Stofftiere des Kleinen Maulwurfs und vom Sandmännchen finden sich im Regal. „Ich werde auch künftig hauptsächlich im ‘School-Office-Shop’ sein“, kündigt Jahn an, die insgesamt fünf Angestellte hat.

Mehr Lotto durch Lockdown

Weil es auch Presseerzeugnisse und Tabakwaren gibt, darf Yvonne Jahn als systemrelevantes Geschäft öffnen. Ebenfalls ein Anziehungspunkt für Kinder dürfte die Candybar sein, besondere Süßigkeiten in großen Gläsern, wie es sie beispielsweise auf Rummeln häufig gibt. Diesen Bereich könnte sich die Birkigterin bei guter Nachfrage vorstellen, weiter auszubauen, etwa mit internationalen Süßigkeiten. Die ebenfalls im Laden ansässige Annahmestelle für Schuhreparaturen ist eine Kooperation mit einem Schuster aus Volkmannsdorf.

Lottomäßig könne im „Glücksbringer“ alles gespielt werden, darunter auch die Rubbellose mit bis zu 500.000 Euro Sofortgewinn. Bei ihnen erfährt man unmittelbar, ob man gewonnen hat, oder – wahrscheinlicher – nicht. „Sie werden vor allem bei den Jüngeren immer beliebter, die sonst nicht zur klassischen Lottospielergruppe gehören“, sagt Yvonne Jahn.

Überhaupt werde seit und durch Corona häufiger getippt. „Die Menschen haben wahrscheinlich mehr Geld fürs Glücksspiel übrig, da Urlaube, Essen gehen und so weiter weitgehend entfallen“, ergänzt sie. Manchmal wird sie Zeugin des kleinen und größeren Lottoglücks, etwa vor einigen Jahren, als ein Mann von seinem 100.000-Euro-Gewinn erfuhr. „Der musste erstmal nach Hause, um die Nachricht zu verkraften“, erinnert sich Jahn.

Das schnelle Glücksgefühl

Zum Thema Glücksspielsucht werde sie regelmäßig von Lotto Thüringen geschult und kenne entsprechende Hilfsangebote für Betroffene. Gegenüber Euro-Jackpot und 6 aus 49 seien die Toto-Sportwetten immer weiter rückläufig. Yvonne Jahn bietet sie trotzdem noch an. „Viele Menschen brauchen einfach das schnelle Glücksgefühl und die Hoffnung auf den Gewinn“, glaubt sie.

In den vergangenen Wochen wurde das Ladenlokal durch die Wobag Saalfeld als Eigentümer nach Jahns Wünschen renoviert, wofür sie der Wohnungsgenossenschaft Dank ausspricht. Yvonne Jahn sah im Januar eher zufällig, dass das Geschäft an einen Nachfolger zu vermieten ist. „Dann ging alles ganz schnell. Ein Lokal direkt in der Stadt war immer mein Traum“, sagt sie. „Ich bin dankbar, dass ich ihn mir erfüllen konnte!“.