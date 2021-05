Zwei junge Frauen nahe Unterloquitz nach Kollision mit Lkw

Unterloquitz. Am Dienstagmorgen fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw auf der "Alten Straße" in Unterloquitz und wollte in die Arnsbacher Straße/B85 auffahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw.

Die Fahrerin des Pkw sowie deren 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Deren Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Lkw blieb fahrbereit.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Drei Kilo Cannabis und Waffen bei Mann in Saalfeld gefunden