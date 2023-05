Der Straßenverkehr birgt besonders für die Kleinen viele Gefahren. Am Montag wurden zwei Kinder in Saalfeld verletzt. (Symbolbild)

Zwei Kinder bei Unfall mit Bus in Saalfeld verletzt

Saalfeld. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Kind kam es am Montag in Saalfeld.

Am Montagmorgen wurden zwei Kinder bei einem Unfall mit einem Bus in Saalfeld leicht veletzt. Der Busfahrer fuhr kurz nach 8 Uhr die Reinhardtstraße in Richtung der Sonneberger Straße entlang.

Auf der Höhe eines Fußgängerüberweges überquerte plötzlich und ein Kind die Straße. Der Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurde das Kind dabei leicht verletzt.

Im Bus befand sich ein weiteres Kind, welches durch die Kollision ebenfalls leicht verletzt wurde. Beide Kinder konnte nach der Untersuchung nachhause.

