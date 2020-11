Das Rathaus am Saalfelder Markt.

Zwei Kundgebungen am Donnerstag in Saalfeld

Bei einer „Demonstration gegen Abschiebung und für normale Unterbringung in Thüringen“, die von Flüchtlingsvertretern für den heutigen Donnerstag in Saalfeld organisiert wurde, soll es auch zwei Kundgebungen geben: am Marktplatz und vor dem Landratsamt.

Treffpunkt für die Veranstaltung ist am Donnerstag, 10 Uhr, die Bushaltestelle am Promenadenweg in Saalfeld. Von dort geht es über die Friedenstraße und Blankenburger Straße zum Markt und weiter über die Fleischgasse und Schlossstraße zum Landratsamt.

Koordinator ist der Nigerianer Ogbomo James Imudia. Ziel der Demo ist ein Recht auf Bewegungsfreiheit und Aufenthaltsrecht, das Recht auf Arbeit und Gesundheitsversorgung für alle Flüchtlinge.