Zwei Verletzte nach Unfall in Lichte

Lichte. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

Donnerstag gegen 6 Uhr übersah laut Polizei eine 25-jährige Opel-Fahrerin einen Sprinter, dessen 50-jähriger Fahrer nach links auf das Tankstellengelände in der Saalfelder Straße in Lichte bei Neuhaus abbiegen wollte und fuhr hinten auf. Dabei entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen.

Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und reinigten die Straße von auslaufenden Betriebsstoffen.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen