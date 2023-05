1000 Euro für Regelschule aus Pößneck

Pößneck. 30 Vereine werden mit insgesamt 15.000 Euro aus dem Programm „Stadtwerke Heimvorteil“ der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck gefördert.

Eintausend Euro erhält der Förderverein der Regelschule „Prof. Franz Huth“ aus Pößneck, damit soll ein Wasserspender für die Schüler angeschafft werden. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Stadtwerke Heimvorteil“ der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, die zum wiederholten Mal Vereine in Jena, Pößneck und der Region mit insgesamt 15.000 Euro fördern. Ehrenamtliche Tätigkeiten, die sich durch Kreativität und Nachhaltigkeit auszeichnen, sollen so unterstützt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Bis Anfang März konnten Vereine einen Antrag über die Internetseite der Stadtwerke stellen. Insgesamt 106 Vereine aus Jena, Pößneck und dem Umland bewarben sich.

Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budich sagte: „Wir freuen uns sehr über die große Beteiligung an unserem Spendenprogramm – vor allem, weil uns dieses Mal neben Jena und Pößneck auch viele Bewerbungen von Vereinen aus den Landkreisen Saale-Holzland-Kreis und Weimarer Land sowie dem Saale-Orla-Kreis erreichten. Gerade im ländlichen Raum ist ehrenamtliches Engagement ein wesentlicher Beitrag zur Lebensqualität, den wir gern unterstützen.“

Ebenfalls eine Spende in Höhe von 1000 Euro erhält unter anderem der Wurzel e.V. aus Jena für die „Schülerakademie Mathematik“. Bei den Ferienfreizeiten für Schüler der Klassen 5 bis 12 wird dort das bestehende Interesse an MINT-Fächern verstärkt und gefördert.

500 Euro erhalten unter anderem der Eisenberger Kunstverein, und 250 Euro gehen zum Beispiel in die Vereinskassen des Ludwigshofer Reit- und Fahrvereins Ranis, des Jena Lobeda Samba e.V. und des Feuerwehrvereins Camburg.

Fördermittel aus dem Programm „Stadtwerke Heimvorteil“ können einmal jährlich beantragt werden. Unterstützt werden Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Bildung und Umwelt. Die Bewerbungsfrist für 2024 wird im Herbst 2023 bekanntgegeben. Die Fördermittelvergabe erfolgt auf Spendenbasis.