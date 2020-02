13 Schulen profitieren von neuer Verteilung der Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit im Saale-Orla-Kreis ist neu verteilt. Der Jugendhilfeausschuss fasste auf seiner jüngsten Sitzung einen diesbezüglichen Beschluss einstimmig. 13 Schulen profitieren von dem neuen Plan über die Verwendung der Gelder aus dem Landesprogramm „Schulsozialarbeit 2020“.

Gleich neun der 13 Schulen bekommen wieder einen Sozialarbeiter für die Schule. Im Oberland teilt sich die Grundschule Ebersdorf mit der Grundschule Blankenstein einen Schulsozialarbeiter mit 40 Arbeitsstunden pro Woche. Gleiches gilt für die Grundschulen von Moßbach und Gefell. Die Regelschule Remptendorf und das Gymnasium Schleiz erhalten jeweils einen Schulsozialarbeiter mit 30 Arbeitsstunden pro Woche. Auf dem Schulcampus in Bad Lobenstein ändert sich vieles. War zuvor ein Schulsozialarbeiter mit 35 Wochenstunden sowohl für die Regelschule Bad Lobenstein als auch für das Gymnasium und die Grundschule tätigt, werden es demnächst zwei sein. Zusammen haben die Schulsozialarbeiter dann auf dem Schulcampus 60 Wochenstunden.

Bestehen in der bisherigen Form bleibt die Schulsozialarbeit in der Grundschule und der Regelschule in Wurzbach, in der Gemeinschaftsschule und der Grundschule in Tanna sowie an der Regelschule in Schleiz.

Im Orlatal teilt sich künftig die Grundschule an der Rosa-Luxemburg-Straße mit dem Pößnecker Gymnasium einen Schulsozialarbeiter mit 40 Arbeitsstunden. Zuvor hatte nur die Grundschule an der Rosa-Luxemburg-Straße einen Schulsozialarbeiter mit 20 Wochenstunden. Die Grundschule Neunhofen erhält einen Schulsozialarbeiter mit 30 Arbeitsstunden pro Woche, die Regelschule Oppurg einen Schulsozialarbeiter mit 35 Wochenstunden. Bestehen in der bisherigen Form bleibt die Schulsozialarbeit im Orlatal in der Grundschule Neustadt, der Gemeinschaftsschule Triptis, der Grundschule am Rosenhügel und der Regelschule Pößneck sowie an der Regelschule und der Grundschule in Ranis.

Nicht berücksichtigt bei der Verteilung der Schulsozialarbeit wurde die Regelschule Neustadt, da dort durch ein Projekt drei Sozialarbeiter seien, sagt Ausschussvorsitzender Wolfgang Kleindienst. Auch an den Berufsschulen in Pößneck und Schleiz sowie in den Förderzentren gebe es durch andere Projekte oder durch die Schulstruktur bereits Sozialarbeiter.