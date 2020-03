Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. In Thüringen gibt es bislang einen bestätigten Fall, dazu einige Verdachtsfälle. Die Angst vor dem Coronavirus steigt.

160 Menschen im Saale-Orla-Kreis auf Corona getestet - Vorbereitungen laufen

Am Dienstag hat allein der Fachdienst Gesundheit über 160 Personen in Pößneck und Schleiz getestet, teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. Bei diesen 160 Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern handelt es sich um Personen, die entweder Mitglieder der Reisegruppe waren, die gemeinsam einen Ski-Urlaub im italienischen Val die Fiemme (Trentino), das nicht als Risikogebiet gilt, in den Winterferien gemacht hatten, oder deren Kontaktpersonen, Familienmitglieder usw.

„Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen werden den betroffenen Personen durch den Fachdienst Gesundheit persönlich mitgeteilt. Erst dann wird die Öffentlichkeit über die Ergebnisse und die weiteren Folgen informiert“, erklärte Dr. Torsten Bossert, Leiter des Fachdienstes Gesundheit und des Krisenstabes im Landratsamt Mittwochfrüh.

Versorgung von Quarantäne-Patienten wird vorbereitet

Mit Ergebnissen wird im Laufe des Donnerstags gerechnet.

Weitere Tests finden am Mittwoch statt.

Parallel dazu bereitet der Fachdienst Gesundheit gemeinsam mit den Krankenhäusern und Hausärzten der Region die Versorgung von Personen vor, die positiv getestet wurden. Dies könne eine Einweisung ins Krankenhaus, häusliche Quarantäne mit Betreuung des Hausarztes oder einfache häusliche Quarantäne sein, erklärte der Arzt.

Keine weiteren Verdachtsfälle in Kindergärten oder Schulen der Region

Sollte das Virus bei weiteren Personen nachgewiesen werden, müssten auch deren weitere Kontaktpersonen nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes getestet werden.

Bisher liegen keine Informationen über weitere Verdachtsfälle in Kindergärten oder anderen Schulen der Region vor. Deshalb sind aktuell keine Schließungen von weiteren Einrichtungen angeordnet.

Die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Schulbetriebes am Gymnasium “Am Weißen Turm” in Pößneck soll am Donnerstag fallen.

Schulpflicht in Pößneck aufgehoben?

Das Landratsamt hat Mittwochmorgen mehrfach die Frage erhalten, ob in Pößneck „die Schulpflicht aufgehoben“ worden sei. Die Antwort dazu lautet eindeutig: Nein. Die Schulpflicht besteht weiter. Der Unterricht findet aktuell an allen Schulen des Saale-Orla-Kreises - außer am Gymnasium in Pößneck - normal statt. Das Landratsamt hält seinen Dienstbetrieb normal weiter aufrecht.

Die üblichen Öffnungszeiten gelten weiterhin.

Das Bürgertelefon im Landratsamt bleibt auch in den kommenden Tagen von 8 bis 18 Uhr geschaltet. Die Nummer lautet: 03663/488888.

