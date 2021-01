30. Jahre Partnerschaft Saale-Orla-Kreis mit Rheingau-Taunus-Kreis

Schleiz. Sie jährt sich am 23. Januar 2021 zum 30. Mal: Die Partnerschaft des Saale-Orla-Kreises mit dem Rheingau-Taunus-Kreis. Sie bestand zunächst mit dem Kreis Schleiz und wurde mit der Gründung des Saale-Orla-Kreises im Jahr 1994 weitergeführt.

Die ersten Wochen und Monate der Kreispartnerschaft zwischen dem damaligen Kreis Schleiz und dem Rheingau-Taunus-Kreis werden die beteiligten Akteure nie vergessen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Im Wisentahaus, wo einst der Rat des Kreises tagte, gab es nun den ersten Kreistag und ein Landratsamt, das innerhalb weniger Monate von den Gesetzen und Vorschriften der DDR auf die der BRD umstellte. In allen Verwaltungsbereichen. Überaus willkommen war in dieser Situation der leidenschaftliche Einsatz mehrerer erfahrener Verwaltungsleute aus dem Partnerkreis, der seine Hilfe selbst angeboten hatte.

„Für diese sehr wichtige, sehr praktische Hilfe in der Anfangszeit unserer Partnerschaft möchte ich herzlich Danke sagen. Nach der friedlichen Revolution stellte die schnelle deutsche Einheit die hiesigen Verwaltungen vor die große Herausforderung, in kürzester Zeit alle Prozesse nun nach bundesdeutschen Gesetzlichkeiten zu gestalten. Ohne die Hilfe aus dem Partnerkreis wäre uns das in Schleiz nicht so gut gelungen“, wird Landrat Thomas Fügmann zitiert. Fügmann war bereits seit 1990 für die CDU Mitglied des Kreistages in Schleiz. Den Tag der Deutschen Einheit hat er als Teilnehmer einer kleinen Schleizer Delegation in Bad Schwalbach im Rheinhau-Taunus-Kreis verbracht.

„Am 3. Oktober 1990 vollzog sich die deutsche Vereinigung. Von einer Welle der Euphorie getragen, machten sich die ehemals getrennten deutschen Staaten daran, wieder zusammenzuwachsen. Es war klar, dass Kreise und Städte aus dem Westen ihre Hilfe beim Aufbau der neuen Strukturen in den neuen Bundesländern anbieten werden“, erklärt Frank Kilian, Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises. „Dies geschah in vielfältiger Form und letztlich profitierten beide Seiten von dieser Zusammenarbeit. Wir konnten in diesen drei Jahrzehnten viel voneinander lernen, haben Verständnis für die unterschiedliche Entwicklung seit dem Mauerbau entwickelt. [...]“, so der hessische Landrat.

Die geplanten Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Kreispartnerschaft – sie sollten in Bad Schwalbach stattfinden – mussten aufgrund der Pandemie-Situation verschoben werden. Sie werden nachgeholt, sobald dies möglich ist.

Heimatjahrbuch des Saale-Orla-Kreises

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich die Partner in Hessen und Thüringen kennen und schätzen gelernt. Es gab und gibt Verbindungen auf Sport- und Vereinsebene, Freundschaften sind entstanden. Wein aus dem Rheingau ist im Saale-Orla-Kreis zu einem beliebten Präsent für Geschäftspartner und Freunde geworden. Auf den bisherigen Saale-Orla-Schauen stellte sich der Partnerkreis vor und warb für seine Spezialitäten.

Seit 1993 gibt es jedes Jahr auch ein Heimatjahrbuch im thüringischen Partnerkreis. Im „Heimatjahrbuch des Saale-Orla-Kreises 2021“ ist ein Beitrag mit dem Titel „30 Jahre Partnerschaft mit dem Rheingau-Taunus-Kreis“ erschienen. Autor ist Willy Slansky, der als Zeitzeuge und langjähriger Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Schleiz insbesondere die ersten Monate der Verwaltungshilfe aus dem Partnerkreis aus persönlichen Erinnerungen beschreibt und auch heute noch eine enge persönliche Beziehung zum hessischen Partnerkreis hat.