Haus der Schleizer Wohnungsgesellschaft am Glücksmühlenweg

350.000 Euro für Sanierung von Wohnumfeld in diesem Jahr

Die Schleizer Wohnungsbaugesellschaft mbh wird 30 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich viel entwickelt. Ganz entscheidend waren dabei die ersten Jahre nach der Wende. Besonders die Anfangszeit war schwierig. Mit der Gründung der Schleizer Wohnungsgesellschaft am 27. Februar 1991 und der Übertragung von Grundstücken und Gebäuden zum darauf folgenden 1. März durch den Einigungsvertrag zwischen der Stadt und dem VEB KWV Schleiz, flossen nämlich auch die Schulden in die neue Gesellschaft.