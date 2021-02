44 neue Corona-Fälle im Saale-Orla-Kreis

Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen bleibt im Saale-Orla-Kreis weiterhin hoch und weit über dem Bundesdurchschnitt. Seit vergangenem Freitag meldet das Gesundheitsamt 44 Neuinfektionen, davon allein 15 Fälle in Neustadt, teilt das Landratsamt am Montag mit. Weitere vier gab es in Bad Lobenstein, je drei in Pößneck, Schleiz und Tanna, jeweils zwei in den Verwaltungsgemeinschaften Oppurg, Ranis-Ziegenrück, Seenplatte und Triptis sowie Remptendorf, Rosenthal am Rennsteig und Wurzbach. Je ein neuer Corona-Fall wurde in Hirschberg sowie in Saalburg-Ebersdorf gemeldet. Damit beträgt die 7-Tage-Inzidenz für den Saale-Orla-Kreis aktuell 164,4. Im Vergleich dazu liegt der Inzidenzwert für ganz Thüringen bei 101,7.