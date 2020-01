5553 Unterschriften für Erhalt des Krankenhauses Schleiz

Die Schleizerin Evelyn Frotscher hat mit Unterstützern innerhalb von zehn Tagen 5553 Unterschriften für den Erhalt des Schleizer Kreiskrankenhauses gesammelt. Am Donnerstag hat sie die 206 Blätter im Landratsamt übergeben, die sie Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Abend zum Neujahrsempfang als weiteres Verhandlungsargument vorzeigen konnte. Die Unterschriftensammlung wird fortgeführt.

Wie die Pressestelle des Landratsamtes Greiz am Freitag auf Anfrage mitteilte, werde es nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH erst am Montag Informationen zum Sanierungskonzept geben, welches auch das Tochterunternehmen Kreiskrankenhaus Schleiz betrifft.

Viele seien wegen der Nähe zum Krankenhaus nach Schleiz gezogen

„Wie viele Schleizer war ich entsetzt, als ich in der OTZ gelesen habe, dass die Zukunft des Krankenhauses in Schleiz auf dem Spiel steht. Eine Nachbarin hat mir mit einem Tabellenprogramm geholfen und die Listen angefertigt, die wir in vielen Läden verteilt haben“, sagte Evelyn Frotscher aus dem Ortsteil Oschitz. Die ersten Unterschriften habe sie mit ihren Mitstreitern auf der Demonstration zum Erhalt des Krankenhauses am 20. Januar vor dem Landratsamt gesammelt.

Bei den Gesprächen habe sie beispielsweise erfahren, dass „viele Omis auch wegen der Nähe zum Krankenhaus“ nach Schleiz gezogen seien, aber auch viele Mütter stolz auf die Geburtsstation in der Kreisstadt wären.

„Diese Unterschriften aus der Bevölkerung können nur einen Bruchteil der breiten Zustimmung für den Erhalt des Krankenhauses widerspiegeln”, erklärte Evelyn Frotscher. Anliegen ihrer Aktion ist es, die Verhandlungen zum Erhalt des Schleizer Krankenhauses zu unterstützen.

Die Unterschriftensammlung geht weiter. Listen befinden sich unter anderem in der ASS-Tankstelle Schleiz, im Backladen am Lidl, im New-Line-Fitnessstudio, in vielen Geschäften, Apotheken und Arztpraxen. „Es ist wichtig, dass so viele Leute wie möglich unterschreiben, damit wir unser Krankenhaus erhalten können“, so Evelyn Frotscher.