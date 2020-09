Bei einem Verkehrsunfall in Dobareuth ist am Dienstagmorgen ein 57-jähriger Kradfahrer beim Überholen mit einem Mercedes-Fahrer kollidiert. Nach Angaben der Polizei fuhren beide auf der B 2 von Bayern kommend in Richtung Gefell. In Dobareuth habe dann der 33-jährige Autofahrer nach links in Richtung Hirschberg abbiegen wollen.

Der Kradfahrer verkannte die Signale und überholte. Bei der Kollision wurde der 57-Jährige verletzt.

