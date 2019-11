Achterbahn der Gefühle zum Auftakt der Schleizer Lesetage

André Herrmann las am Mittwochabend zum Auftakt der 12. Schleizer Lesetage aus seinem Buch „Platzwechsel“ vor knapp 50 Zuhörern in der Schleizer Wisentahalle.

André Herrmann hat die Anfrage erhalten, ob sein Roman „Platzwechsel“ verfilmt werden könnte, hat aber noch Bedenken: „Erstens dauert es ewig, so etwas zu klären. Zweitens sind meine Ansprüche sehr hoch. Wenn, dann möchte ich, dass im Vorspann Alexander Gauland gespielt von Matthias Schweighöfer stirbt, danach gleich Daniel Brühl“, sagte er in seiner Lesung am Mittwochabend zum Auftakt der 12. Schleizer Lesetage. Die knapp 50 Zuhörer in der Wisentahalle wurden vom Autor auf eine Achterbahn der Gefühle mitgenommen.