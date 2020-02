Afrikanische Tänze bei den Narren

„Kiere, Kiere“ hallte es am vergangenen Samstag durch das Vereinshaus, das am Samstag fest in Narrenhand war. Zum 36. Mal feierte die Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft (ZKG) gemeinsam mit seinem treuen närrischen Volk, unter dem Motto „Afrika und wilde Tiere, im Dschungel brüllt es „Kiere, Kiere“.

Erstmals keine Hoheit aus Ziegenrück gekürt

Die Regentschaft über die Saalestädter haben in dieser Session Prinz André III. und die Prinzessin Sara I. übernommen. In dieser Saison mussten die Ziegenrücker Narren mit einer Tradition brechen, erstmalig kamen weder Prinz noch Prinzessin aus der Saalestadt. Ein Punkt verbindet das Crispendorfer Ehepaar dann doch mit der Kleinstadt, beide sind hier in die Schule gegangen.

Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch ein über zweistündiges Programm, das so manche Lachsalve hervorrief. Durch das Programm führten in ihrer gewohnt lockeren Art Rex Gottschall und Wenke Wulf. Zum festen Bestandteil gehört inzwischen der Auftritt von Alma (alias Susanne Köcher) und des ewig nörgelnden Arthur (alias Rex Gottschall).

Rasende Reporterin berichtet neuesten Tratsch

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters begaben sich die beiden auf die Reise nach Afrika. Man höre und staune, selbst nach Afrika bekam Arthur „seine“ OTZ nachgeschickt. Was er hier las über das politische Geschehen in den vergangenen Tagen in seinem Heimatland Thüringen, rief selbst beim Senior nur Kopfschütteln hervor. Über den neuesten Klatsch und Tratsch aus aller Welt und der Saalestadt berichtete ein weiteres Mal die rasende Reporterin Karla Kolumna.

Ein Höhepunkte war der Auftritt der Bambini mit ihrem Tanz „Die Äffchen sind los“. Mit viel Beifall wurden auch das Gardeballett, die „Smart Teens“, die Saaleknaller, das Damen- und das Männerballett für ihre tollen Tänze belohnt. In Ziegenrück wird es auch in den kommenden Wochen närrisch zugehen. An den Wochenenden 7., 14. und 21. März steht der Grand Brie der Männerballetts auf dem Programm.