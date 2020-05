Stefanie Kurrat von der Landespolizeiinspektion Saalfeld gibt Moderator Rudi Cerne via Chatroom in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY...ungelöst vom 6. Mai 2020 Auskunft zum Überfall auf den Schleizer Hotelier.

Aktenzeichen XY auf ZDF: Noch keine Hinweise auf Hotel-Einbrecher in Schleiz

Die Kriminalpolizei hat am Tag nach der Ausstrahlung der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ noch keine zielbringenden Zuschauerhinweise auf den Einbrecher erhalten, der den Inhaber des Schleizer Hotels Luginsland nachts in der Gaststätte verletzte. Das teilte Stefanie Kurrat, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld, auf Anfrage mit. Sie war am Mittwochabend über einen Chatroom live in der Sendung zu sehen, um Moderator Rudi Cerne Fragen zu beantworten.

Schleizer Braumeister bietet ein Fass Bier zur Belohnung an

„Weil in München, wo sich das Fernsehstudio befindet, die Zahl der Corona-Infizierten recht hoch ist, habe ich mich entschieden, die Fragen via Chat per Tablet aus meiner Wohnung zu beantworten“, sagte Stefanie Kurrat. Die Spur des Einbrechers, der den Luginsland-Hotelier Otto Pätzold - im Film Rainer Ott genannt - am 16. September 2019 gegen 2.40 Uhr überfiel, ging an der B282 in Richtung Plauen an der Einmündung Pürschbachweg verloren. Bislang fehlt der Kriminalpolizei die heiße Spur, um den versuchten Totschlag aufzuklären.

Der Gesuchte ist zirka 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine sportliche, schlanke, fast schon hagere Gestalt. Der Mann hat ein pockennarbiges Gesicht, vielleicht alte Akne-Narben, und einen dunkleren, südeuropäischen Teint. Letzter Fakt wurde in der Sendung erstmals erwähnt. Bekleidet war er mit einer langen dunklen Hose und einem schwarzen Kapuzenpulli, der teilweise grau abgesetzt war. Die Kapuze hat er sich über den Kopf gezogen, doch darunter hat das Opfer noch eine rote Stoffpartie erkannt. Die Kripo Saalfeld bittet unter Telefon 03672/4170 um sachdienliche Hinweise.

Übrigens: Der Schleizer Braumeister Michael Scharch bietet ein Fass Bier als Prämie für jene Person an, deren Hinweise zur Ergreifung des Täters führen.

