Als der Grenzübergang Hirschberg/Rudolphstein öffnete

Nur wenige Stunden nach Verkündung der Reisefreiheit für DDR-Bürger am 9. November 1989 durch Politbüromitglied Günter Schabowski in einer Pressekonferenz in Ostberlin rollten die ersten Trabis und Wartburgs über den Grenzübergang Hirschberg/Rudolphstein in Richtung Hof. In den Tagen danach riss die Auto-Karawane kaum ab, es kam zu kilometerlangen Staus. Das Brückenrestaurant Frankenwald bei Rudolphstein war für viele Reisende erster Anlaufpunkt. Seit Montag erinnert in dem Rasthaus an der A9 eine Dauerausstellung, die der ehemalige bayerische Grenzpolizist Alfred Eiber gestaltet hat, an die damaligen Zeiten. Initiiert wurde diese von der Tank & Rast GmbH in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Stadt Hof.

Nachdem spätabends in den bundesdeutschen Fernsehnachrichten mitgeteilt wurde, dass DDR-Bürger „ab sofort, unverzüglich“ die Grenzen in die BRD passieren dürften, setzten sich viele Menschen aus Thüringen und Sachsen in die Autos und fuhren zum Grenzübergang Hirschberg/Rudolphstein. Es bildete sich ein Stau von 70 Kilometern Länge. Am 10. November um 1.42 Uhr gab es am Grenzübergang freie Fahrt „in den Westen“.

„Bei mir ist damals per Funk und Telefon alles eingegangen, was an der Grenze passiert ist. Am 10. November 1989 früh um vier hat man mich geweckt. Da habe ich erstmal nach München berichten müssen, was am Grenzübergang los ist, anschließend bin ich vor Ort gefahren“, sagte der inzwischen 83-jährige Alfred Eiber, der damals Sachbearbeiter bei Grenzpolizeiinspektion Hof war. Weit über 1000 Fotos habe er seinerzeit gemacht. „Die Menschen aus Ost und West waren damals überglücklich. Manchen standen Tränen in den Augen. Ein Mann hat sogar die Autobahn geküsst“, was Eiber im Foto festgehalten hat und nun auf einem der drei Ausstellungs-Roll-ups zu sehen ist. Das Rasthaus Rudolphstein und die Parkplätze waren damals krachend voll, berichtet der Zeitzeuge. Viele Hilfsorganisationen hatten damals Zelte aufgebaut und unterstützten die einreisenden DDR-Bürger tagelang mit Essen, Getränken und Benzin.

Alfred Eiber macht in der Ausstellung auch darauf aufmerksam, dass die Autobahnbrücke Rudolphstein am 13. April 1945 von der Deutschen Wehrmacht beim Rückzug gesprengt wurde, um die nachrückende US-Armee aufzuhalten. Die 300 Meter lange Steinbogen-Brücke über das Saaletal wurde von September 1964 bis Dezember 1966 von der DDR originalgetreu wieder aufgebaut. Die Kosten übernahm die Bundesrepublik Deutschland. Am 19. Dezember 1966 wurde die fertiggestellte Brücke ohne offizielle Einweihungsfeier von der DDR eröffnet. Gleichzeitig wurden auch die Grenzübergänge in Hirschberg (DDR) und Rudolphstein (BRD) freigegeben. Im Beisein von viel Prominenz, Presse und Öffentlichkeit auf der bayerischen Seite fuhr damals der Regierende Bürgermeister von Westberlin, Heinrich Albertz, der an dem Tag den Hofer Oberbürgermeister Hans Högn besuchte, als Erster aus Süden kommend über das Bauwerk, das inzwischen den Namen „Brücke der Einheit“ trägt.

„Hirschberg/Rudolphstein wurde der höchst frequentierte Grenzübergang Bayerns mit dem Ostblock. Der Reiseverkehr stieg von 2,4 Millionen Personen im Jahr 1967 auf 15,4 Millionen im Jahr 1989“, so Eiber. Aufgrund des zunehmenden Reiseverkehrs wurde nach zweijähriger Bauzeit am 8. Juli 1969 das Autobahn-Brückenrasthaus Frankenwald eröffnet, das erste seiner Art in Deutschland.

Eine Region der Einheit und der Geschichte

Wenn die Ausstellung das gesamte Jahr steht, können über 700.000 Menschen diese Ausstellung sehen, sagte Rasthaus-Pächter Michael Vogler. Seine Mutter Gerda Vogler und zwei heute leitende Restaurantmitarbeiter seien Zeitzeugen der ersten Stunde. „Ich bin damals von meinem Studienort weg und habe den Andrang erst am 10. November 1989 im Laufe des Tage erlebt und am Wochenende hier gearbeitet“, sagte der 51-jährige Pächter.

„Man sieht auf den Fotos, dass es damals im November eiskalt war“, erinnerte der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU). Der Sohn des letzten Zollamtsvorsteher in Rudolphstein habe nach der Grenzöffnung mit der Jungen Union Hof ein Schild mit der Aufschrift „Wir grüßen die Landsleute aus Sachsen und Thüringen“ angebracht.

„Die jungen Menschen, die im Brückenrasthaus zu McDonald’s gehen, sollen erfahren, dass in unserer Region die Einheit Deutschlands und die Freiheit mitgestaltet wurden. Das muss man immer wieder der nächsten Generation deutlich machen“, sagte Jürgen Stader aus dem Hauptamt der Stadtverwaltung Hof. „Wir haben mit dem Bahnhof in Hof, dem Fluchtballon-Landeort Naila, dem einst geteilten Dorf Mödlareuth, dem Grenzübergang Rudolphstein und dem Brückenrasthaus mehre Orte, die uns zu einer Region der Einheit und der Geschichte machen“, schwärmte der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU). „All das, das vor 30 Jahren unsere Nachteile ausgemacht hat, weil wir am Ende der Welt waren, rückt uns nun in den Mittelpunkt Deutschlands und Europas. Davon profitieren die Menschen, die hier leben. Darauf bin ich unheimlich stolz“, sagte Patricia Rubner (CSU), Bürgermeisterin der oberfränkischen Gemeinde Berg, zu der Rudolphstein gehört.

„In den Tagen nach der Grenzöffnung waren 120.000 DDR-Bürger in Hof. Es war alles voll mit Menschen und Trabis. In Hof wurden 20 Auszahlungsstellen für Begrüßungsgeld eingerichtet. In der Stadt wurden 92 Millionen D-Mark ausgezahlt und im Landkreis Hof weitere 70 Millionen. In der Stadt München wurden 8,4 Millionen D-Mark an Begrüßungsgeld ausgezahlt. Da waren sie in der Landeshauptstadt überlastet und haben zugesperrt“, merkte Zeitzeuge Alfred Eiber schmunzelnd an.