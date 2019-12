Das Landratsamt in Schleiz.

Schleiz/Bad Lobenstein. Ab 9 Uhr im Landratsamt, später auch in Bad Lobenstein

Blindenverband Am Dienstag Blindenberatung in Schleiz

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen (BSVT) berät Betroffene sowie deren Angehörige und Freunde unter dem Titel „Blickpunkt Auge“ am Dienstag, 3. Dezember 2019, von 9 bis 11.30 Uhr im Raum WH 201 des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises in Schleiz sowie von 13 bis 15.30 Uhr in Bad Lobenstein im Bistro „Zum Fäßleseecher“, Markt 7.

Weitere Informationen bei Volkmar Dietrich unter den Telefonnummern 03663/40 05 32 oder 0173/388 34 24