Amazon-Ansiedlung spaltet Menschen im Hofer Ortsteil

Allzu viele Einwohner zählt der Hofer Ortsteil Haidt nicht. Fragt man im Hofer Rathaus nach, sind es derzeit genau 215 Personen, die dort mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind. Dennoch hat der kleine Ortsteil als logistischer Dreh- und Angelpunkt für die Region Hochfranken, die ansässige Wirtschaft und damit auch die Stadt Hof eine herausragende Bedeutung – und die könnte durch die Ansiedlung von Amazon noch signifikanter werden. Nur wenige Kilometer vom zukünftigen Schauplatz entfernt, im benachbarten Gumpertsreuth, lebt die Familie Markstein.

Das Ehepaar Katrin und Rainer Markstein betreiben dort das „Alte Haus“ und blicken sehr positiv auf das ganze Projekt. „Wir haben ja die Gastwirtschaft und auch Übernachtungsmöglichkeiten“, erklärt die Gastwirtin am Telefon. Der Familie habe in der Vergangenheit ein Teil des Areals gehört, auf dem der Zulieferpark 2004 gebaut wurde. „Wir selbst haben Land verkauft. Aber wir wurden schon entschädigt, wir kriegen nichts mehr“, sagt die Wirtin und vierfache Mutter. „Derzeit pachten wir noch Flächen, um Getreide für unsere 250 Strohschweine anzubauen.“

Bevor die Autobahn gebaut wurde, fuhr in Gumpertsreuth Lkw an Lkw

Sie blickt rational in die Zukunft. Am liebsten kaufe man natürlich auch regionale Waren bei Ortsansässigen. Früher sei der Laubmann in der Hofer Ludwigstraße immer der Ansprechpartner für Küchenwaren gewesen. Aber nachdem der zugemacht hat, bestelle sie auch ab und an bei Amazon. „Funktioniert die eine Branche nicht mehr, dann funktioniert eine andere. Vielleicht kann die Logistik ja Leute aus der schwächelnden Automobilbranche auffangen.“ Und das Thema Verkehrsaufkommen? „Ganz ehrlich. Als noch keine Autobahn da war, fuhr hier in Gumpertsreuth Lkw an Lkw.“

Das Thema Verkehr stößt einem anderen Anwohner des potenziellen Amazon-Areals umso mehr auf: Christian Schuster-Stengel ist Eigentümer des Reiterhofs Haidt. Auch er sieht in dem geplanten Vorhaben Chancen, hat aber auch Bedenken. „Durch die B 173 besteht ein höheres Verkehrsaufkommen bei uns im Ortsteil. Wir queren täglich mit den Pferden die Bundesstraße, um zum Beispiel zum Theresienstein zu kommen. Und das ist schon jetzt kein Spaß.“ Auch das Speditionsunternehmen Dachser, das eine Autobahnanbindung in Zedtwitz habe, fahre durch den kleinen Ortsteil Haidt. „Es ist schwer vorherzusehen, wie das dann mit der Amazon-Ansiedlung wird“, sagt er, und fügt süffisant an: „Aber vielleicht fahren dann wieder häufiger Busse hier raus, denn die Mitarbeiter müssen ja zur Arbeit kommen.“

Auch er habe vor einigen Jahren Land verkauft, als der Zulieferpark entstand. Ziel sei es damals gewesen, mittelständische Unternehmen anzusiedeln. Und das sei Amazon definitiv nicht. „Klar, es entstehen Arbeitsplätze, leider viele im Niedriglohnsektor.“ Der Reiterhof Haidt befindet sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz der Familie Schuster-Stengel. 1972 wurde aus dem Anwesen ein Reitstall, 1996 übernahm der Sohn in dritter Generation selbst die Gerte. Für sich persönlich erhoffe er sich keine Vorteile. „Wir sind ein klassischer Einstellbetrieb. Das heißt, bei uns sind die Tiere nur untergestellt. Wir habe keine Reitschule.“ Einen geschäftlichen Nutzen aus der eventuellen Amazon-Ansiedlung erwartet er nicht.

Golfclub Hof hofft auf Amazon-Ansiedlung

Noch näher an dem Areal, nur einen Steinwurf entfernt, liegt – eingebettet in die Landschaft – der Golfclub Hof. Auf 60 Hektar ziehen sich 18 Löcher durch sanfte Hügellandschaften und gepflegte Wälder. „Unser Club hat Alleinstellungsmerkmal. Und deshalb sind wir überzeugt, dass auch die Mitarbeiter von Amazon zu uns kommen. Ob zum Golfspielen oder zu einer Ruhepause auf unserer grandiosen Terrasse“, erklärt Präsident Dieter Schelzel und zeigt sich von dem Projekt durchweg überzeugt. „Es wäre ein Segen, wenn das Logistik-Zentrum käme – für die Restaurants, die Geschäfte und auch die Vereine. Hof braucht dringend Firmenansiedlungen.“ Schon der Zulieferpark in seinem aktuellen Umfang habe für den Haidter Golfplatz keinerlei negativen Auswirkungen gehabt. Sollte der Versand-Gigant aus den USA kommen, werde das weder optisch noch akustisch auf dem Golfplatz eine Rolle spielen. Schelzel: „Aus meiner Sicht gibt es nur positive Aspekte für alle Beteiligten. Davon bin ich überzeugt.“

Gut zu wissen:

- Der Zulieferpark bei Haidt umfasst insgesamt 150 Hektar. Zirka 35 Hektar davon sind bebaut.

- Sechs Firmen sind momentan dort angesiedelt: BWF (Industriefilter-Produzent), DGH Druckguss Hof (Gießerei), Nexans (Energiekabel-Produzent), Violey (Kosmetikvertrieb), ATB Automobiltechnikum Bayern (Automobil-Kompetenzzentrum), und DEG – Deutsche Elektro-Gruppe (Elektronik-Vertrieb). Beschäftigt sind auf dem Areal rund 1000 Mitarbeiter. - Entwickelt wurde das Projekt 2002, Baubeginn war im Jahr 2004.

- Großer Pluspunkt ist die Lage in der Mitte Europas. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich die A 72, die wiederum mit der A 9 kreuzt.