An den Mediziner Albert Georg Selzer erinnert

Was vor 100 Jahren in den lokalen Zeitungen stand, ist kaum zu glauben. Damals bedankten sich beispielsweise Patienten via Anzeige bei einem Arzt, der ihnen geholfen hatte. Veröffentlicht wurden zudem die Ergebnisse der Bemühungen von Ärzten im Schleizer Krankenhaus. Der Geschichts- und Heimatverein hatte kürzlich zu einem Vortrag über das Leben und Wirken des Mediziners Albert Georg Selzer, einem Schleizer Arzt, in das Café Ried`l eingeladen. Ingrid Geisenheiner, Mitglied des Arbeitskreises Historische Zahnmedizin, referierte über diesen erfolgreichen Mann, der von 1883 bis 1919 als Praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtenhelfer in Schleiz und Tanna praktizierte.

Unmengen von Zeitungen hatte die Referentin durchforstet, um etwas über diesen Arzt zu finden. Albert Selzer wurde in Schlesien geboren und kam nach Schleiz. „Hier hat er bleibende Spuren hinterlassen“, sagte Ingrid Geisenheiner. 150 Mark erhielt er jährlich von der Stadt dafür, dass er die Armen umsonst behandelte. Per Pferdekutsche war der Arzt unterwegs. Dankanzeigen von seinen Patienten erschienen öfters in der Zeitung.

Als er die Stadt verlassen wollte, verhinderte das eine Bürgerinitiative. 1803 bekam Selzer einen Fernsprechanschluss mit der Nummer 38 in Schleiz. In Zeitungen hatte Ingrid Geisenheiner Tabellen mit Angaben gefunden, wie viele Patienten im Krankenhaus geheilt oder „gebessert“ wurden. Dabei ging es um verschiedene Krankheiten: Zum Beispiel sieben Patienten mit Lungenerkrankungen, zwei mit Säuferwahn, sieben Geistesgestörte und nicht wenige mit Frostbrand und erfrorenen Füßen.

Juergen K. Klimpke informierte an diesem Abend ebenfalls über den weiteren Vortragsplan des Geschichts- und Heimatvereins im Café Ried´l. Hier ein Auszug: Im November gibt es eine Veranstaltung mit dem Titel „Böttger in Romanen“. Am 2. Februar 2020 werden Bilder aus Schleiz gezeigt - vier Tage später wird eine Seminarfacharbeit von Lena Martin und Adrian Bauer über die „Untere Wettera“ vorgestellt. Ingrid Geisenheiner berichtet am 7. Mai vom Wirken des Arztes Kolbe in Schleiz. Am 4. Juni gibt es einen Flurspaziergang mit Juergen K. Klimpke.