Arbeit für Juristen

Peter Hagen über den Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf am 11. April

Zwei Wochen zusätzliche Vorbereitungszeit wurden jetzt für den Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf „gewonnen“. Nunmehr sollen die wahlberechtigten Einwohner der Stadt am 11. April mit „Ja“ oder „Nein“ ihre Auffassung darüber mitteilen, ob sie weiterhin einen hauptamtlichen Bürgermeister wünschen oder die Leitung des Rathauses in ehrenamtliche Hände geben möchten, wie es seit Änderung der Hauptsatzung im vorigen Jahr vorgesehen ist.